Marc Castells frega la majoria absoluta a Igualada i ERC s’estimba amb Vergés

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha tornat a guanyar per quarta vegada consecutiva i s’ha quedat a un regidor dels 11 de la majoria absoluta. L’expresident de la Diputació de Barcelona i líder de Junts per Igualada ha doblat el resultat del PSC, que ha obtingut 5 regidors i els mateixos vots que fa quatre anys: 3.677. En canvi, qui ha sofert la gran patacada ha estat ERC, qui havia fet una gran aposta per la vicepresidenta primera del Parlament i exconsellera, Alba Vergés. Els republicans passen de segona força, amb 5 regidors el 2019, a tercera, amb els 3 d’ara.

ERC perd gairebé la meitat dels vots

De fet, perden gairebé la meitat dels vots, ja que el 2019 els republicans, sota el lideratge d’Enric Conill, en van aconseguir 4.217, mentre que ara n’han obtingut 2.400. Per la seva banda, la CUP ha pujat a 3 regidors (en tenia 2), tot i que queda per sota d’ERC en vots. Vox i PP s’han quedat fora del consistori. La participació ha estat del 57%, 10 punts menys que el 2019.

Marc Castells ho té tot de cara per afrontar el seu quart mandat consecutiu. Aquests comicis, els cinquens en què es presentava com a cap de llista, ha aconseguit el 40% dels vots i 10 regidors -un més que fa quatre anys- i ha deixat a molta distància la segona força, el PSC, amb més de 3.000 vots de diferència.

Quatre anys més de Castells

Castells va ser un dels alcaldes que va posicionar-se amb David Bonvehí i va apostar per seguir al PDeCAT quan Junts es va constituir com a partit. De fet, va arribar a ser el número 3 del partit a les llistes del Parlament el 2021. Tot i això, aquell mateix any Castells va registrar la marca Junts per Igualada i, a finals del 2022, va donar-se de baixa del PDeCAT. La coalició amb Junts per Catalunya s’engloba en el pacte entre el partit de Laura Borràs i Jordi Turull amb Impulsem Penedès.

Alba Vergés, un cop s’han conegut els resultats, ha admès que no són els resultats que esperava, tot apuntant que s’emmarquen en un “context que ha passat arreu del país amb una inèrcia nacional negativa que s’ha vist replicada en altres ciutats importants”. “Igualada s’ha trobat també en aquest context”, ha lamentat. En clau igualadina, Vergés ha volgut felicitar Marc Castells pels resultats obtinguts i ha dit que evidencien que “Igualada no ha optat per un canvi”.