El borrasisme perd el seu home fort a Badalona en les municipals

Eufòria al sector pragmàtic de Junts per Catalunya. La victòria de Xavier Trias a Barcelona pot suposar un cop de puny sobre la taula de la part més convergent de Junts. No és només Barcelona, sinó que l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha fregat la majoria absoluta tot i que ERC li ha posat com a rival la vicepresidenta del Parlament i exconsellera Alba Vergés. L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, sí que ha aconseguit la majoria absoluta.

Tot i això, hi ha una cara i una creu dins de l’altre sector: el borrasisme. Ester Vallès, pròxima a la presidenta suspesa del Parlament, ha quedat segona a Vilobí del Penedès i podria esdevenir alcaldessa en cas que pactés amb ERC i la CUP.

En canvi, la creu per al borrasisme és David Torrents, secretari d’organització de Junts a proposta de la presidenta del partit quan es va negociar l’executiva ara fa un any. No ha aconseguit entrar a l’Ajuntament de Badalona, on era regidor aquest darrer mandat i on tenia una política de confrontació oberta amb el candidat d’ERC, Àlex Montornès. D’aquesta manera, Junts queda fora d’aquest consistori, on només tenia una cadira.

L’alcaldable de Junts a Vilobí del Penedès, Ester Vallès / Junts

Ester Vallès, amb opcions de ser alcaldessa de Vilobí del Penedès

La diputada de Junts per Catalunya Ester Vallès, en canvi, podria esdevenir nova alcaldessa de Vilobí del Penedès en cas que aconsegueixi pactar amb Esquerra i la CUP. Tot i que el PSC ha guanyat les eleccions amb 4 regidors i 286 vots, no ha aconseguit la majoria absoluta que havia tingut en els darrers anys. El fins ara alcalde, Francesc Edo, fa 12 anys que governa el municipi penedesenc i ha perdut un regidor respecte a les darreres eleccions. En canvi, Vallès n’ha guanyat un i això li obre la porta a ser nova alcaldessa de Vilobí en cas d’un pacte independentista. Els republicans han obtingut 2 regidors i s’han quedat a només un vot de Vallès, mentre que la CUP ha assolit un representant.

Vilobí del Penedès ha sigut el municipi on s’ha produït el botifarragate, una polèmica pel fet que l’alcalde Edo hauria estat comprant botifarres i productes de xarcuteria a la seva empresa (Xarcuteries Anton SL) amb diners de l’Ajuntament per a activitats del poble que organitza el mateix consistori per un total de 33.451 euros en els darrers 16 anys.

Torrents, sense escó

L’altra cara de la moneda del borrasisme és el secretari d’organització de Junts, David Torrents, qui ha perdut l’escó que tenia a Badalona, l’únic que tenia el partit en aquest consistori. Pròxim a la presidenta del partit, Torrents aspirava a duplicar els seus resultats de fa quatre anys, però, finalment, s’ha quedat sense representació al consistori badaloní, enfront d’Albiol, que ha aconseguit una aclaparadora majoria absoluta de 18 regidors.

De fet, Torrents s’ha quedat únicament a 0,21% dels vots d’entrar al consistori badaloní. Podrien ser els 428 vots que han anat directament a Ara Pacte Local, el paraigua sota el qual el PDeCAT concorria aquestes eleccions.

Qui sí que ha aconseguit entrar-hi, per ben poc, és l’exalcaldessa Dolors Sabater, amb un regidor i el 6,08% dels vots, mentre que ERC n’ha obtingut únicament dos. De fet, en les passades eleccions, els dos partits van anar agafats de la mà i van arribar a obtenir fins a 7 edils. Ara, la suma dona un total de només 3 regidors.

De fet, Torrents s’havia mostrat molt crític amb l’alcaldable d’ERC, Àlex Montornès, a qui havia marcat una línia vermella a l’hora de possibles pactes electorals. Més enllà d’això, el PSC del fins ara alcalde, Rubén Guijarro, ha aconseguit únicament 4 regidors, 2 menys que fa quatre anys.