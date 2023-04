La factura del ‘botifarragate’ del Penedès puja a més de 33.000 euros

L’alcalde de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès (Alt Penedès), Francesc Edo, ha facturat al consistori 33.451 euros amb la seva empresa de xarcuteria, Cansaladeries i Xarcuteries Anton SL. La despesa s’ha fet al llarg de 16 anys en gènere per a actes organitzats per l’Ajuntament entre el 2007 i el 2022. Això és el que diu, negre sobre blanc, un informe jurídic elaborat pel secretari interventor municipal amb data 20 d’abril, al qual ha tingut accés El Món. Per tant, l’Ajuntament hauria pagat diners públics a l’empresa de l’alcalde, de la qual és administrador únic, durant 16 anys per proveir aliments per a triatlons, sopars, dinars de llars d’infants i concursos com ara el del carnestoltes. En la descripció de la despesa, també consten lots de Nadal i aperitius.

Pèlag a Vilobí del Penedès / Ajuntament de Vilobí

Denúncia del grup municipal Vilobí i República

L’informe havia sigut sol·licitat pel grup municipal Vilobí i República, la marca d’Esquerra Republicana al poble penedesenc, després de rebre fa unes setmanes les dades d’un any, sol·licitades mesos enrere. Un cop van tenir les xifres d’un any i la confirmació de la sospita que l’alcalde facturava amb l’Ajuntament –pràctica prohibida com a incompatibilitat– van demanar un estudi exhaustiu que van rebre la setmana passada. El text, del nou secretari municipal, alerta que, segons la llei, els càrrecs municipals “no podran tenir, per ells mateixos o per persona interposada, participacions directes o indirectes superiors a un deu per cent en empreses que tinguin concerts o contractes de qualsevol naturalesa amb el sector públic estatal, autonòmic o local, o que rebin subvencions provinents de qualsevol administració pública”. És a dir, l’alcalde o els altres càrrecs d’un Ajuntament no poden utilitzar les seves empreses per al cobrament de diners públics.

A més, l’informe explica que, per a futures adjudicacions, s’haurà de tenir en compte “l’obligació de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tota mena, amb informació de les societats per elles participades i de les autoliquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i societats”. També alerta que les situacions com la de l’alcalde de Vilobí podria provocar la nul·litat de contractes adjudicats.

L’informe obre la porta a una actuació d’ofici de la Fiscalia

Així mateix, l’informe elaborat pel secretari de l’Ajuntament alerta que, en el cas dels contractes ja celebrats, executats i pagats, “únicament caldria instar, si escau, un procediment de revisió d’ofici”. Això implica que la Fiscalia podria intervenir en aquest cas.

Per part de Vilobí i República, en tot cas, el cap de files, Josep Maria Flores, assegura que no és la seva intenció denunciar-ho penalment. “Simplement, demanem que l’alcalde i el PSC donin explicacions públiques, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques”, diu Flores en declaracions a El Món. De fet, es refereix al fet que no repeteixi com a alcaldable, ja que considera que aquest cas “l’invalida per ser candidat”.

Flores matisa que els republicans no estan denunciant que hi hagi una “estafa” o que s’hagi “enganyat” l’Ajuntament, ja que les factures són públiques, sinó que com a càrrec electe no pot utilitzar una empresa familiar per a adjudicacions públiques. Els republicans tampoc demanen que tornin els diners. “En tot cas, qui ho ha de dir és la justícia, en cas que actuï”, ha afirmat Flores.