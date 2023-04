El fill de Camilo Sesto, amb una casa plena de “destrucció i caos”

Camilo Blanes, el fill de Camilo Sesto, ocupa tots els titulars des que sortís a la llum el mal moment que està travessant. Ell mateix va publicar un parell de fotos impactants que demostraven que no està bé, molt desmillorat i amb mala cara. La mare ha parlat públicament i s’ha mostrat desesperada “i molt preocupada” perquè arriba a témer per la seva vida. El problema és que el noi és major d’edat, així que ella legalment no pot fer res per intervenir en les seves accions.

La revista Semana ha parlat amb fonts properes al jove, els qui també estan angoixats: “La seva vida actual és lamentable i es troba en una situació extrema. La casa, la que va heretar del pare a Torrelodones, és una mena de trinxera sense llei en la qual ja no hi ha el glamour o les obres d’art d’abans. L’interior d’aquesta casa és ara un poblat indi, un lloc que ha estat saquejat i devastat. Allà només hi ha destrucció i caos“.

Camilo Blanes tindria problemes des de fa anys

La mare ha relacionat aquest mal moment amb la mort del pare, el 2019, però els seus amics no s’ho creuen: “Fa anys que està desconnectat, no ha sorgit tot amb la mort del pare. El que li passa ve des que era nen, quan Camilo Sesto organitzava festes a la casa de Miami. Sempre vam saber que això passaria, els qui vam conèixer el cantant i a ell tota la vida. Sabíem que mai no tindria una vida normal, tenint en compte les atrocitats que ha vist des de petit”.

“No ha caigut en una depressió, el que té no ve provocat pel dol del pare. La mort de Camilo Sesto no va ser una pèrdua tan gran per a ell. Des que aquest noi era jove, feia coses que no eren ni mig normals. No entenem que la casa, amb tant quadre i tants objectes de valor, s’ha convertit ara en un lloc lamentable en el qual ja no queda res”, diu una persona que no vol revelar la seva identitat perquè no vol problemes i tot li sembla “trist i tèrbol“. “El seu pare va ser el més gran d’aquest país professionalment parlant. Com a persona em reservo les meves opinions, al seu costat vaig viure experiències desagradables“, ha afegit en una entrevista que deixa caure que podria haver-hi moltes coses darrere.