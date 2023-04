El hijo de Camilo Sesto, con una casa llena de «destrucción y caos»

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, ocupa todos los titulares desde que saliera a la luz el mal momento que está atravesando. Él mismo publicó un par de fotos impactantes que demostraban que no está bien, muy desmejorado y con mala cara. La madre ha hablado públicamente y se ha mostrado desesperada «y muy preocupada» porque llega a temer por su vida. El problema es que el chico es mayor de edad, así que ella legalmente no puede hacer nada para intervenir en sus acciones.

La revista Semana ha hablado con fuentes próximas al joven, quienes también están angustiados: «Su vida actual es lamentable y se encuentra en una situación extrema. La casa, la que heredó del padre a Torrelodones, es un tipo de trinchera sin ley en la que ya no hay el glamur o las obras de arte de antes. El interior de esta casa es ahora un poblado indio, un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos«.

Camilo Blanes tendría problemas desde hace años

La madre ha relacionado este mal momento con la muerte del padre, en 2019, pero sus amigos no se lo creen: «Hace años que está desconectado, no ha surgido todo con la muerte del padre. Lo que le pasa viene desde que era niño, cuando Camilo Sesto organizaba fiestas en la casa de Miami. Siempre supimos que esto pasaría, los que conocimos al cantante y a él toda la vida. Sabíamos que nunca tendría una vida normal, teniendo en cuenta las atrocidades que ha visto desde pequeño».

El hijo de Camilo Sesto preocupa | Instagram

«No ha caído en una depresión, lo que no tiene no viene provocado por el luto del padre. La muerte de Camilo Sesto no fue una pérdida tan grande para él. Desde que este chico era joven, hacía cosas que no eran ni medio normales. No entendemos que la casa, con tanto cuadro y tantos objetos de valor, se ha convertido ahora en un lugar lamentable en el cual ya no queda nada», dice una persona que no quiere revelar su identidad porque no quiere problemas y todo le parece «triste y turbio«. «Su padre fue lo más grande de este país profesionalmente hablando. Como persona me reservo mis opiniones, a su lado viví experiencias desagradables«, ha añadido en una entrevista que deja caer que podría haber muchas cosas detrás.