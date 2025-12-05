Sheila Devil, la nova identitat que ha adoptat el fill de Camilo Sesto, es troba ingressada a l’hospital. La seva mare ha confirmat que la jove va haver d’acudir d’urgència per unes complicacions “dures” en el seu estat de salut que no ha volgut especificar. Ara bé, només cal veure les fotos preocupants que publica al seu perfil d’Instagram per veure que alguna cosa no va bé.
Lourdes Ornellas, molt preocupada, va ser vista pels fotògrafs a les portes del centre sanitari. La situació mèdica ha estat “molt estressant”, diuen a Diez Minutos, però sembla que el pitjor ha passat. Al programa Y ahora Sonsoles d’Antena 3 han donat més detalls sobre aquest tema: “La noia va entrar directament per Urgències i ha estat acompanyada, en tot moment, per la seva mare. La seva situació és estable i esperen que li puguin donar l’alta en els pròxims dies. Les complicacions ja han passat i la mare està tranquil·la perquè veu que la tenen ingressada i controlada”.
És ben cert que la noia ha donat molts maldecaps a la mare, que ha fet l’impossible per ajudar-la després d’uns mesos en què la seva degradació ha estat progressiva i molt evident. A Instagram l’hem vist amb perruques, la roba estripada, sense dents, la casa plena de brutícia, drogues, ampolles d’alcohol, ferides a la pell… No s’ajunta amb les millors companyies, ha lamentat la mare, i tampoc no es deixa ajudar gaire.
Les fotos més preocupants de la filla de Camilo Sesto
Ja havia estat immersa en problemes de drogues, però tot va empitjorar quan va morir el seu pare, Camilo Sesto. Tampoc no va ser fàcil per a ella dir obertament que se sentia una noia, ja que el seu voltant s’hauria mostrat molt hostil: “Ningú no la prenia seriosament i, quan deixava d’estar controlada, potenciava les seves addiccions molt més”.
De fet, era el passat mes de febrer quan la policia la detenia per tràfic de drogues: “Estava al carrer quan els policies van interceptant-la mentre feia alguna cosa estranya. En registrar-la, van veure que duia a sobre 12 grams de cocaïna quan no pots portar-ne més de 7 perquè es considera tràfic de drogues”. Llavors va passar la nit al calabós, però els problemes no s’haurien acabat allà.
De moment, no s’ha filtrat què li ha passat exactament i per què ha necessitat atenció mèdica. El temps dirà si aconsegueixen convèncer-la per ingressar en una clínica o si acaba entrant en raó i es deixa ajudar per la seva mare, més preocupada per mai pel futur de la jove.