Fotos preocupants del fill de Camilo Sesto, vestit de dona i sense dents

Camilo Blanes comença a preocupar de debò. El fill de Camilo Blanes ocupa totes les portades de les revistes del cor des que la mare denunciés públicament que tem per la seva integritat física, ja que el noi travessaria problemes mentals molt greus: “Travessa un moment autodestructiu”. El seu perfil d’Instagram reflecteix perfectament que no està bé, ja que ha publicat un munt d’imatges angoixants en els darrers dies. Primer se’l va veure molt desmillorat, amb mala cara, una casa “caòtica“…

El noi ha tingut problemes amb les drogues, el que sembla que li torna a passar perquè no està bé i tampoc no es deixa ajudar. La mare està desesperada, una situació que s’agreuja ara que Camilo Jr. ha compartit unes fotografies xocants en què se’l veu vestit de dona i sense dents.

Camilo Blanes publica fotos estranyes i incrementa la preocupació sobre el seu estat

Realment sembla que hagi embogit, un noi que està fent coses estranyes i que cada dia empitjora. Les instantànies parlen per si soles, unes imatges en què se’l veu amb perruca, maquillat i amb la dentadura molt deteriorada. La seva mare ha lamentat que, legalment, no pot fer-hi res perquè ell és major d’edat i no pot obligar-lo a ingressar a un centre, per exemple. La situació preocupa i molt, ja que no té pinta que vagi a millorar aviat.

Enguany el noi farà 40 anys, una edat madura que no ha fet efecte en ell tenint en compte com actua. Creuen que està envoltat de males influències que s’estan aprofitant d’ell, els qui no estarien movent un dit per ajudar-lo quan clarament té problemes. El fill de l’estrella de la música està en boca de tots, el que continuarà fent a no ser que realment la mare pugui fer alguna cosa per ajudar-lo a sortir del pou en què ha caigut.

Els fans han omplert aquestes publicacions que ha fet de matinada de comentaris en què manifesten el desig que el noi aixequi el cap. Només el temps dirà si s’adona que ha de fer alguna cosa per millorar o no.