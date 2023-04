Fotos preocupantes del hijo de Camilo Sesto, vestido de mujer y sin dientes

Camilo Blanes empieza a preocupar de verdad. El hijo de Camilo Blanes ocupa todas las portadas de las revistas del corazón desde que su madre denunciara públicamente que teme por su integridad física, ya que el chico atravesaría problemas mentales muy graves: «Atraviesa un momento autodestructivo». Su perfil de Instagram refleja perfectamente que no está bien, puesto que ha publicado un montón de imágenes angustiosas en los últimos días. Primero se le vio muy desmejorado, con mala cara, una casa «caótica«…

El chico ha tenido problemas con las drogas, lo que parece que le vuelve a pasar porque no está bien y tampoco se deja ayudar. La madre está desesperada, una situación que se agravia ahora que Camilo Jr. ha compartido unas fotografías chocantes en las que se le ve vestido de mujer y sin dientes.

Camilo Blanes publica fotos extrañas e incrementa la preocupación sobre su estado

Realmente parece que haya enloquecido, un chico que está haciendo cosas extrañas y que cada día empeora. Las instantáneas hablan por sí solas, unas imágenes en que se le ve con peluca, maquillado y con la dentadura muy deteriorada. Su madre ha lamentado que, legalmente, no puede hacer nada porque él es mayor de edad y no puede obligarlo a ingresar en un centro, por ejemplo. La situación preocupa y mucho, ya que no tiene pinta que vaya a mejorar pronto.

Este año el chico hará 40 años, una edad madura que no ha hecho efecto en él teniendo en cuenta cómo actúa. Creen que está rodeado de malas influencias que se están aprovechando de él, quienes no estarían moviendo un dedo para ayudarlo cuando claramente tiene problemas. El hijo de la estrella de la música está en boca de todos, lo que continuará haciendo a no ser que realmente la madre pueda hacer algo para ayudarlo a salir del pozo en que ha caído.

Los fans han llenado estas publicaciones que ha hecho de madrugada de comentarios en los que manifiestan el deseo que el chico levante la cabeza. Solo el tiempo dirá si se da cuenta de que tiene que hacer algo para mejorar o no.