Preocupa el fill de Camilo Sesto: “Ha comprat hormones en el mercat negre”

Camilo Blanes continua acaparant tots els flaixos. L’únic fill de Camilo Sesto va començar a preocupar en el moment en què van aparèixer fotografies pertorbadores seves a Instagram. En un principi, se’l veia amb una perruca de dona, mala cara i les dents malament… però la cosa va anar empitjorant i, ara mateix, la seva mare confessa estar realment preocupada pel seu estat psicològic. Diversos amics han advertit que el jove podria cometre una bogeria, ja que actualment està vivint en una casa que descriuen com “un caos i en un estat lamentable”.

El següent pas que ha fet ha estat canviar-se de nom, deixar-se posada la perruca i compartir una fotografia estranya rere una altra. A partir d’ara, vol que l’anomenin Sheila Devil i ha decidit que s’hormonarà per ser dona: “Ho està fent pel seu compte, ni tan sols li ha comentat els seus desitjos a la mare”.

El més greu és que des del programa de Fiesta ha pogut saber que ha adquirit aquesta medicació “en el mercat negre” i que no està seguint el consell de cap metge, el que podria posar en veritable perill el seu estat de salut. La seva mare, com dèiem, està molt preocupada perquè veu que no pot fer res per intentar ajudar-lo o impedir que es perjudiqui a si mateix.

Així és ara Camilín, l’únic fill de Camilo Sesto | Instagram

La mare de Camilo Blanes, molt preocupada pel seu estat mental

En una entrevista per a la televisió mexicana, Lourdes Ornelas: “El meu fill té el poder de decidir com vol morir perquè és així, el meu fill conviu cada dia amb la mort. Aquí a Mèxic podia controlar millor el que feia a Espanya hi ha màniga ampla amb el tema de l’alcohol i les autoritats no ho posen fàcil. Ell no està bé, això és obvi, però mai havia arribat a aquest grau d’autodestrucció. Fa molt de temps que busco ajuda per a ell i m’he topat mil vegades amb una paret de formigó”.

Sheila Devil comienza un tratamiento de hormonación: "Ha conseguido la medicación en el mercado negro" #FiestaT5 https://t.co/CW3IqADM6e — Fiesta (@fiestatelecinco) May 14, 2023

El noi és major d’edat, de fet ja té 40 anys, i pot decidir fer el que vulgui amb la seva vida. La mare lamenta no poder tenir pes a l’hora de poder ajudar-lo. Ell s’hauria tancat en banda i no vol que ningú no li digui què pot o no pot fer.