Preocupa el hijo de Camilo Sesto: «Ha comprado hormonas en el mercado negro»

Camilo Blanes continúa acaparando todos los flashes. El único hijo de Camilo Sesto empezó a preocupar en el momento en que aparecieron fotografías perturbadoras suyas en Instagram. En un principio, se le veía con una peluca de mujer, mala cara y los dientes mal… pero la cosa fue empeorando y, ahora mismo, su madre confesa estar realmente preocupada por su estado psicológico. Varios amigos han advertido que el joven podría cometer una locura, puesto que actualmente está viviendo en una casa que describen como “un caos y en un estado lamentable”.

El siguiente paso que ha hecho ha sido cambiarse de nombre, dejarse puesta la peluca y compartir una fotografía extraña tras otra. A partir de ahora, quiere que lo denominen Sheila Devil y ha decidido que se hormonará para ser mujer: «Lo está haciendo por su cuenta, ni siquiera le ha comentado sus deseos a la madre».

Lo más grave es que desde el programa de Fiesta ha podido saber que ha adquirido esta medicación «en el mercado negro» y que no está siguiendo el consejo de ningún médico, lo que podría poner en verdadero peligro su estado de salud. Su madre, como decíamos, está muy preocupada porque ve que no puede hacer nada para intentar ayudarlo o impedir que se perjudique a sí mismo.

Así es ahora Camilín, el único hijo de Camilo Sesto | Instagram

La madre de Camilo Blanes, muy preocupada por su estado mental

En una entrevista para la televisión mexicana, Lourdes Ornelas: «Mi hijo tiene el poder de decidir cómo quiere morir porque es así, mi hijo convive cada día con la muerte. Aquí en México podía controlar mejor lo que hacía en España hay manga ancha con el tema del alcohol y las autoridades no lo ponen fácil. Él no está bien, esto es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Hace mucho de tiempo que busco ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón».

Sheila Devil comienza un tratamiento de hormonación: "Ha conseguido la medicación en el mercado negro" #FiestaT5 https://t.co/CW3IqADM6e — Fiesta (@fiestatelecinco) May 14, 2023

El chico es mayor de edad, de hecho ya tiene 40 años, y puede decidir hacer el que quiera con su vida. La madre lamenta no poder tener peso a la hora de poder ayudarlo. Él se habría cerrado en banda y no quiere que nadie le diga qué puede o no puede hacer.