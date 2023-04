‘Botifarragate’ a Vilobí del Penedès

L’Ajuntament de Vilobí del Penedès, governat per l’alcalde socialista Francesc Edo, hauria comprat botifarres i productes de xarcuteria a la seva empresa (Xarcuteries Anton SL) per a activitats del poble que organitza el mateix consistori. El grup municipal Vilobí i República (ViR), vinculat a ERC, ha denunciat el cas i el va portar a l’últim ple. Segons els republicans, s’ha acreditat aquesta pràctica, com a mínim, en el Duatló dels Pèlags i en la festa major del poble.

Pèlag a Vilobí del Penedès / Ajuntament de Vilobí

Vuit mesos reclamant la informació

Francesc Edo, que governa amb majoria absoluta el municipi penedesenc, és el gerent i administrador únic de l’empresa Xarcuteries Anton SL i hauria estat utilitzant la seva empresa per comprar amb diners públics productes de xarcuteria, com ara botifarres, que se servien en actes organitzats al poble. El portaveu de ViR, Josep Maria Flores, admet en declaracions a El Món que es tracta de quantitats “no gaire importants”, però considera que el procediment no és correcte i que s’havia de tallar.

Flores explica que van començar demanant el registre d’ingressos i despeses de l’Ajuntament, amb les factures i els proveïdors de la festa major i del Duatló del 2019, fa gairebé un any. Segons el regidor, han trigat uns 8 mesos a entregar-los la documentació. Un cop vistes les dades, juntament amb la confirmació que l’empresa implicada és de l’alcalde, Flores creu que el cas “és una irregularitat”. “Els nostres serveis jurídics ens diuen que és irregular perquè contravindria la llei de transparència i de contractes públics. De fet, fins i tot podríem anar a la Fiscalia”, explica.

Pendents de l’informe jurídic

Abans de fer cap pas, davant la incorporació del nou secretari municipal –l’anterior s’havia jubilat–, han demanat formalment al ple un informe jurídic per tal que es faci un històric de tot el que s’ha facturat. “Creiem que són quantitats petites i, per tant, optem per una actitud prudent”, matisa Flores, tot i que es reserven el dret a acudir a la Fiscalia.

De moment, els republicans volen que s’auditin tots els anys anteriors abans de prendre una decisió i demanaran tornar a tractar el tema al ple quan hi hagi l’informe. El secretari té legalment tres mesos per contestar la petició, malgrat que els republicans van demanar que es fes en un mes. Tot indica que el següent pas serà ja després de les eleccions. De fet, des de ViR ressalten que no han buscat que el tema esclatés tan a prop de la campanya: havien demanat les dades l’any passat i la causa de la coincidència és el retard amb què han rebut la informació sol·licitada per part de l’Ajuntament.

L’alcalde, que no ha respost a les trucades d’El Món, va respondre en l’últim ple, quan li van exposar els fets, que desconeixia la incompatibilitat d’utilitzar els diners de l’Ajuntament per comprar material a la seva empresa. A més, es va comprometre a no repetir aquesta pràctica davant de tot el plenari de l’ajuntament penedesenc.

“Avís a navegants” pel ‘botifarragate’

Francesc Edo fa 12 anys que és alcalde, càrrec al qual va accedir després de quatre anys com a regidor. En les últimes eleccions, va obtenir la majoria absoluta de 5 regidors, en contra dels 2 de ViR, 1 de Sent Vilobí-Junts per Catalunya i 1 de la CUP. De fet, la regidora de Sent Vilobí és la diputada de Junts al Parlament Ester Vallès, qui també és membre de l’executiva de Junts. Amb tot, Flores assegura que no s’està acusant ningú de fer-se ric a través de l’Ajuntament, però “ha de ser un avís a navegants”. “Hem de donar exemple”, diu.