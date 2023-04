‘Butifarragate’ en Vilobí del Penedès

El Ayuntamiento de Vilobí del Penedès, gobernado por el alcalde socialista Francesc Edo, habría comprado butifarras y productos de charcutería a su empresa (Xarcuteries Anton SL) para actividades del pueblo que organiza el mismo consistorio. El grupo municipal Vilobí i República (ViR), vinculado a ERC, ha denunciado el caso y lo llevó al último pleno municipal. Según los republicanos, se ha acreditado esta práctica, como mínimo, en el Duatlón dels Pèlags y en la fiesta mayor del pueblo.

El paraje conocido com els Pèlags, en Vilobí del Penedès / Ayuntamiento de Vilobí

Ocho meses reclamando la información

Francesc Edo, que gobierna con mayoría absoluta el municipio, es también el gerente y administrador único de la empresa Xarcuteries Anton SL y habría estado utilizando su empresa para comprar con dinero público productos de charcutería, como por ejemplo butifarras, que se servían en actos organizados en el pueblo. El portavoz de ViR, Josep Maria Flores, admite en declaraciones en El Món que se trata de cantidades «no muy importantes», pero considera que el procedimiento no es correcto y que se tenía que cortar.

Flores explica que empezaron pidiendo el registro de ingresos y gastos del Ayuntamiento, con las facturas y los proveedores de la fiesta mayor y del Duatlón de 2019, hace casi un año. Según el concejal, han tardado unos 8 meses en entregarles la documentación. Una vez vistos los datos, junto con la confirmación de que la empresa implicada es del alcalde, Flores cree que el caso «es una irregularidad». «Nuestros servicios jurídicos nos dicen que es irregular porque contravendría la ley de transparencia y de contratos públicos. De hecho, incluso podríamos ir a la Fiscalía», explica.

Pendientes del informe jurídico

Antes de dar ningún paso, ante la incorporación del nuevo secretario municipal –el anterior se había jubilado–, han pedido formalmente al pleno un informe jurídico para que se haga un histórico de todo lo que se ha facturado. «Creemos que son cantidades pequeñas y, por lo tanto, optamos por una actitud prudente», matiza Flores, a pesar de que se reservan el derecho a acudir a la Fiscalía.

De momento, los republicanos quieren que se auditen todos los años anteriores antes de tomar una decisión y pedirán volver a tratar el tema en el pleno cuando tengan el informe. El secretario tiene legalmente tres meses para contestar la petición, a pesar de que los republicanos pidieron que se hiciera en un mes. Todo indica que el siguiente paso será ya después de las elecciones. De hecho, desde ViR resaltan que no han buscado que el tema estallara tan cerca de la campaña: habían pedido los datos el año pasado y la causa de la coincidencia es el retraso con que han recibido la información solicitada por parte del Ayuntamiento.

El alcalde, que no ha respondido a las llamadas d’El Món, respondió en el último pleno, cuando le expusieron los hechos, que desconocía la incompatibilidad de utilizar el dinero del Ayuntamiento para comprar material a su empresa. Además, se comprometió a no repetir esta práctica ante todo el plenario del ayuntamiento.

«Aviso a navegantes» por el ‘butifarragate’

Francesc Edo hace 12 años que es alcalde, cargo al cual accedió después de cuatro años como concejal. En las últimas elecciones, obtuvo la mayoría absoluta con 5 concejales, en contra de los 2 de ViR, 1 de Sent Vilobí-Junts por Catalunya y 1 de la CUP. De hecho, la concejal de Sent Vilobí es la diputada de Junts en el Parlamento Ester Vallès, quien también es miembro de la ejecutiva de Juntos. Con todo, Flores asegura que no se está acusando nadie de hacerse rico a través del Ayuntamiento, pero «tiene que ser un aviso a navegantes». «Tenemos que dar ejemplo», dice.