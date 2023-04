Els Mossos reciclen una llanxa comissada a uns traficants per fer operacions antidroga

La unitat de policia marítima dels Mossos d’Esquadra ha incorporat una nova llanxa a la seva flota. L’embarcació va ser comissada a uns traficants el maig del 2022 i a partir d’ara servirà per a fer operacions antidroga, segons ha explicat el director general de la policia catalana, Pere Ferrer. La llanxa, recuperada després de desarticular una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i el blanqueig de capital, estarà ubicada al port de Roses (Alt Empordà).

Servirà per incrementar la pressió contra els traficants al nord de la Costa Brava, que per la seva orografia s’ha convertit en una zona molt atractiva per al desembarcament de droga. En els últims anys Catalunya s’ha convertit en un punt d’arribada d’haixix i cocaïna que després es distribueix cap a Europa. Gràcies a aquesta nova incorporació, els Mossos continuen ampliant els recursos i les capacitats operatives de la policia marítima.

La nova llanxa dels Mossos servirà per fer operacions antidroga i patrullar la costa / ACN

Els Mossos incorporen vehicles i material comissat a delinqüents

Segons ha explicat Pere Ferrer, l’arribada de la nova llanxa suposarà “un estalvi molt important per a l’administració” perquè la seva adquisició no ha costat res. “Vam demanar al jutge l’autorització pertinent per transformar-la en embarcació policial”, ha dit el director general dels Mossos. És habitual que la policia catalana aprofiti vehicles i material comissat a delinqüents per millorar el seu inventari i Ferrer espera que en el futur es puguin incorporar més recursos.

La unitat marítima dels Mossos disposa ja de cinc embarcacions, tres de les quals són patrulleres que han costat mig milió d’euros cadascuna. Estan desplegades a l’Ametlla de Mar per donar cobertura al delta de l’Ebre; a Marató pel litoral central; i una a Palamós per la zona sud de la Costa Brava. També tenen una planejadora llarga de 13 metres amb base al Port Fòrum i que també es va obtenir després d’un operatiu policial. La flota es completa amb tres embarcacions neumàtiques per a la Unitat Aquàtica.