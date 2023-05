Catalunya, a la cua de la comprensió lectora, només per davant de Ceuta i Melilla

Catalunya ha obtingut uns resultats pèssims en les proves PIRLS 2021 de comprensió lectora. Segons les dades publicades aquest dilluns, Catalunya està a la cua de la comprensió lectora únicament per davant de Ceuta i Melilla. La prova PIRLS li ha atorgat una puntuació de 507,14 punts, per sota de la mitjana de l’estat espanyol, que està en 521, i de l’europea, que està en 528. Catalunya també està per darrere d’Astúries (550), Madrid (539) i Castella i Lleó (538), que tenen els millors resultats i una comprensió “alta”. Per sobre de Catalunya també hi ha les Illes Canàries (510). Juntament amb Ceuta (498) i Melilla (499), Catalunya està situada en una franja “intermèdia”.

L’estudi PIRLS avalua la comprensió lectora de l’alumnat en el seu quart curs de primària, un moment important en el desenvolupament dels nens. La principal conclusió és que es nota una “baixada generalitzada” del rendiment dels estudiants en comprensió lectora. Això podria ser conseqüència de la pandèmia de la Covid, que va “impactar” segons l’estudi en el funcionament dels centres escolars i l’aprenentatge dels nens, que amb l’ensenyament online no van aprendre com ho haurien fet a l’aula. Enguany l’estat espanyol ha “trencat amb el comportament ascendent” del nivell de comprensió lectora que exhibia en els últims anys.

Variabilitat en els resultats per l’estatus social i econòmic

Segons l’estudi, aquesta variabilitat en els resultats dels estudiants a diferents zones de l’estat espanyol es pot atribuir a l’estatus social, econòmic i cultural. Pel que fa al percentatge de nois i noies que han assolit almenys el nivell alt de comprensió lectora, està molt igualat. Un 36% de noies i un 35% de nois tenen un nivell de comprensió alt, tot i que aquestes xifres són significativament inferiors a la mitjana europea.

La part positiva de l’estudi és que només un de cada deu estudiants de quart de primària, és a dir, un 11%, afirmen que no els agrada llegir. Aquesta xifra està per sota de la mitjana europea, que se situa en un 21%. A més de la meitat d’estudiants els agrada molt llegir en el cas de l’alumnat espanyol, una xifra que es queda en el 44% dels estudiants catalans.