Embolic amb el repartiment de les diputacions per dades errònies del Ministeri

Un error en la publicació dels resultats electorals per part del Ministeri de l’Interior ha generat bastant confusió sobre com es reparteixen les quatre diputacions catalanes. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va declarar triomfant que els socialistes s’havia imposat a les quatre diputacions. “El PSC és, amb les dades de què disposem, el primer partit a les quatre diputacions de Catalunya”.

El problema és que les dades que tenien els socialistes, que devien ser les del Ministeri de l’Interior, eren errònies. Segons les estimacions de les mateixes diputacions confirmades per alguns mitjans, el PSC només hauria guanyat a la Diputació de Barcelona, on ha tret 18 regidors i se situa en molt bona posició per revalidar la presidència de l’ens després del polèmic acord amb Junts per la passada legislatura. Precisament el partit de Jordi Turull i Laura Borràs s’ha imposat en dues diputacions —Girona i Lleida—, mentre que ERC ha guanyat per poc a la Diputació de Tarragona, tot i perdre l’alcaldia de la capital.

Sessió plenària de la Diputació de Barcelona / ACN

Errades garrafals al recompte de les diputacions

Les errades del portal del Ministeri de l’Interior són garrafals. A tall d’exemple, a Barcelona donava 25 regidors al PSC i només 5 a Junts, mentre que la realitat és que Junts empata a 11 amb ERC i el PSC guanya amb 18. A Girona, Interior donava el PSC com a vencedor amb 9 regidors, per només 6 d’ERC i Junts, però la realitat és ben diferent: Junts va guanyar amb 10 regidors, per 8 d’ERC i 5 del PSC. Situació semblant a la que es dona a Lleida, on Junts va treure 10 regidors malgrat que el ministeri només n’hi dona 4 o a Tarragona, on gairebé hi ha un triple empat entre els tres grans partits i la web oficial ho deixava en un frec a frec entre ERC i el PSC.

D’aquesta manera, l’independentisme podria revalidar els pactes de la passada legislatura per retenir les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, mentre que queda per veure com es repartirà la de Barcelona.

Les diputacions, al marge del que diu el Ministeri de l’Interior, quedarien de la següent manera:

Diputació de Barcelona

PSC – 18

ERC – 11

Junts – 11

PP – 5

BComú – 4

Vox – 1

TxT – 1

Diputació de Girona

Junts – 10

ERC – 8

PSC – 5

CUP – 2

IDSelva – 1

TE – 1

Diputació de Tarragona

ERC – 9

PSC – 8

Junts – 8

Vox – 1

PP – 1

Diputació de Lleida

Junts – 10

ERC – 8

PSC – 4

PP – 2

Ara PL – 1