Giró defiende ir a Madrid a hacer política mientras Cataluña no sea independiente

El exconsejero Jaume Giró ha defendido que hay que ir a Madrid a hacer política mientras Cataluña no sea independiente. Giró, que se presentará a las primarias de Junts para liderar el partido en el Congreso de los Diputados y competirá contra el actual portavoz del grupo, Míriam Nogueras, cree que “se tiene que negociar” para defender los intereses de Cataluña. “Si no, no hace falta ni ir”, ha defendido el exconsejero en una entrevista en Catalunya Ràdio . “Mientras Cataluña no sea independiente, tenemos que seguir reclamando lo que es nuestro”.

Giró, que hace meses que recorre el país para buscar el apoyo de la militancia de Junts, se ha mostrado predispuesto a explorar acuerdos con ERC y la CUP para buscar unidad de acción en Madrid. “Todo lo que sea sumar y unir, me encontrarán”, ha dicho. “Como consejero nunca tuve problemas con ERC. Siempre intenté sumar desde la diferencia”. En declaraciones en RAC1 , el dirigente de Junts apuesta por poner una “voz fuerte” en Madrid y, además de buscar pactos con las otras fuerzas independentistas, también se ha abierto a llegar a un acuerdo con Míriam Nogueras.

El ex consejero de Economía, Jaume Giró, junto con el secretario general de Juntos, Jordi Turull, y el alcaldable de Juntos por Sitges, Mònica Gallardo / Junts

Giró asegura que hace meses que tenía decidido presentarse

«Siempre estoy abierto a hablar de todo. Soy un hombre abierto al diálogo y constructivo para todo el mundo”. Giró, que representa el sector más posibilista de Junts, ha restado importancia el tuit que Carles Puigdemont hizo lunes para apoyar a Nogueras, que representa el ala dura del partido, más próxima a Laura Borràs. El exconsejero ha explicado que el presidente en el exilio sabía desde marzo que tenía la intención de presentarse a las primarias para el Congreso.

La convocatoria de las elecciones estatales para el próximo 23 de julio ha cogido a contrapié a la mayoría de partidos, que tienen los deberes por hacer y ahora tienen que pisar el acelerador para configurar sus candidaturas. Giró ha reconocido que trabajaba con el horizonte de unas elecciones a finales de año. Con todo, Giró ha defendido que el independentismo tiene que recuperar los consensos. «El soberanismo cuando va unido es cuando tiene más opciones de avanzar», ha dicho. «Cuando vayamos separados, no tenemos ninguna posibilidad».