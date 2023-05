Ona Carbonell revela els veritables motius de la seva retirada

La ja exnadadora Ona Carbonell anunciava la seva retirada en un gran acte a Madrid fa tan sols una setmana, però el veritable motiu d’aquest adeu a les piscines s’ha conegut aquest dilluns. En una entrevista a El Hormiguero Ona Carbonell ha explicat les raons que l’han portat a deixar definitivament la natació sincronitzada després de 20 anys dedicant-s’hi. Amb més de 90 medalles de Jocs Olímpics, Mundials i Europeus, Carbonell ha decidit posar punt final a la seva carrera per ser la millor nedadora i es dedicarà a partir d’ara a la seva família i a la moda, la seva nova passió.

Carbonell va explicar en l’entrevista amb Pablo Motos, que li va dir que era una “retirada trista” per la seva joventut, que se sent “afortunada i agraïda” per la seva carrera. “Cal saber quan comences alguna cosa i també quan l’acabes. A l’esport hi ha circumstàncies que poden allunyar-te, com lesions o veure que ja no estàs al nivell. És cert que jo ja no em veia al nivell en el qual estava en els meus millors moments“, va confessar la nadadora. Així i tot, va confessar que la seva retirada tenia més a veure amb “l’emocional”. “Quan un competeix al nivell més alt o estàs motivat i vibres per estar en la piscina o és molt difícil. Jo ja tenia el cap en altres coses“, va afegir.

Ona Carbonell anuncia la seva retirada definitiva – Europa Press

La família, responsable de la decisió

Pablo Motos va continuar burxant en els motius de la retirada de Carbonell i la nedadora va acabar confessant: “La família ha tirat molt”. Ara bé, per sort, Carbonell està preparada per la seva retirada i té nous objectius, com ara passar temps amb la seva família i aprofundir en el món de la moda, una nova passió que ha descobert precisament preparant aquesta ‘jubilació’ de la piscina. “M’ho havien dit molts exesportistes: s’ha de treballar en el final de la teva carrera mentre encara estàs en actiu. Ho pots fer parlant amb psicòlogues o en la preparació de l’endemà, però no t’ha d’agafar de cop. Al final, ens hem passat la vida buscant ser els millors en alguna cosa i no tenim experiència en res més”, va explicar Carbonell ja en el final de l’entrevista. En el seu cas, ha preparat la retirada endinsant-se en el món de la moda. S’ha graduat en disseny de moda a l’Escola Superior de Disseny de Barcelona i aquesta podria ser la pròxima parada de la seva vida laboral.