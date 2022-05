Ona Carbonell, de vacances familiars en un hotel gironí ben luxós

Ona Carbonell ha passat un cap de setmana de desconnexió amb el marit, l’exgimnasta Pablo Ibáñez, i el seu fill gran. Queden poques setmanes per al naixement del seu segon bebè, per la qual cosa han volgut aprofitar per relaxar-se abans de la seva arribada. La catalana ha publicat un petit àlbum de fotos d’aquests dies, en el que se la veu feliç a la piscina mentre presumeix de panxa d’embarassada.

L’hotel que han escollit és un de ben luxós, el que es troba a la localitat gironina de Caldes de Malavella. Es tracta d’un centre de cinc estrelles, amb camp de golf, piscines, SPA i totes les comoditats imaginables. Ona Carbonell ha volgut agrair el bon tracte que han rebut amb un post a Instagram amb el que els ha fet publicitat: “Cap de setmana de desconnexió en família. En hem escapat uns dies a descobrir l’Hotel Camiral i el seu entorn, que són meravellosos. A més a més, he gaudit del programa perfect prenatal en el Wellness Centre i, gràcies a això, torno a casa totalment renovada”.

Ona Carbonell promociona un hotel català ben luxós | Instagram

Ona Carbonell promociona un hotel català de 5 estrelles

Com dèiem, la nadadora ha publicat fotografies de diversos racons de l’hotel gironí. En elles, es veu que les seves instal·lacions són luxoses i estan molt cuidades. Piscina gran, piscines petites, tot de cristalleres i zones per poder prendre el sol i desconnectar. Ofereixen habitacions espaioses per uns 300 € la nit, un preu elevat però no exagerat tenint en compte tot el que ofereixen. Segons el que mostren les fotos, en les que apareixen ben somrients, la família s’ho ha passat d’allò més bé.

La catalana i el fill gran, en una foto davant de la piscina | Instagram

La nadadora ha passat un cap de setmana familiar | Instagram

Ona Carbonell, poc abans del naixement del segon fill | Instagram

El marit d’Ona Carbonell i el fill gran, en el camp de golf de l’hotel | Instagram

Ona Carbonell denuncia els problemes de la conciliació familiar en l’esport

La nadadora va ser mare del primer fill pocs mesos abans dels Jocs Olímpics de Tòquio, el que va fer que s’adonés de les dificultats de la conciliació familiar en les esportistes d’èxit. La catalana va participar en els jocs, però reconeix que aquella època va ser molt dura. Ara ha protagonitzat un documental en el que denuncia que costi tant ser esportista i mare de nens petits. En una entrevista a La Voz de Galicia, la barcelonina assegura que porta bé el canvi de ritme en els entrenaments: “Continuo entrenant, però a un ritme molt suau només dos dies a la setmana. Estic contenta de poder estar més activa, perquè l’altre embaràs em va enxampar enmig de la pandèmia tancada a casa. Ara el que vull és una baixa de maternitat normal. Vull descansar i gaudir perquè en l’altra baixa vaig estar moltes hores lluny del bebè i no va ser fàcil”.

El seu objectiu amb aquesta denúncia pública? Que no s’ha de renunciar a res, que es pot ser mare i continuar amb els reptes professionals: “No hi ha pràcticament informació sobre les baixes de maternitat de les esportistes d’elit. Jo vaig ser mare amb gairebé 30 anys i reconec que ho hauria estat abans si no hagués tingut la por aquesta a haver de renunciar a la feina. Crec que existeix la necessitat de visibilitzar que encara no està bé. Hi ha moltes esportistes que volen ser mares i no troben el moment ni la informació necessària per poder compatibilitzar les seves vides professionals i personals”.