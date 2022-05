Els problemes en la maternitat de Judit Mascó, Ona Carbonell i Laura Fa

Laura Fa, Ona Carbonell, Judit Mascó i Marisol Galdón han acudit al Faqs de TV3 aquest dissabte per parlar de maternitat. Tot aprofitant la celebració del Dia de la Mare d’aquest 1 de maig, el programa volia parlar a la tertúlia amb quatre dones amb experiències molt diferents -i alhora molt similars- en aquest terreny. El resum? Que la conciliació familiar encara és inexistent, que tenir criatures afecta la feina i a tots els aspectes de la vida i que la culpa està present durant la gran majoria de postparts. Des del plató de la cadena catalana han volgut compartir les seves vivències i denunciar que s’han de canviar moltes coses per aconseguir que quedar-se embarassada no comporti tants problemes encara.

Judit Mascó, mare de quatre noies

Qui més entén sobre el tema de totes elles segurament és la Judit Mascó, qui ha experimentat la maternitat més vegades. Mare de família nombrosa, l’exitosa model barcelonina és mare de quatre noies. Totes elles són grans ja, tal com demostren les moltes publicacions a Instagram que fa amb totes elles. Fa pocs dies, de fet, compartia unes imatges molt maques amb la petita de 15 anys que està estudiant al Canadà.

Judit Mascó es trobava en el millor moment de la seva carrera professional a sobre de les passarel·les quan va decidir que volia ser mare: “Jo tenia 27 anys i vaig voler ser mare. Sentia molta por, sobretot perquè cap de les meves companyes no havien tingut fills encara i em feia pànic pensar que el meu cos canviaria i que potser em quedaria sense feina. Apostar per la maternitat és apostar per totes les inseguretats de pensar com quedaràs i en quant de temps estaràs recuperada. Em continuaran veient com una dona sexy o com una mare? I, efectivament, vaig deixar de fer tants biquinis i vaig passar a fer coses més de dones gran”.

Sobre la seva experiència, ha revelat que va tenir sort amb embarassos i parts bons. La pitjor part? Que va tenir molts problemes amb la lactància materna: “Mai no ho he explicat, però jo em vaig sentir molt malament amb mi mateixa perquè em feia molt de mal donar el pit. Amb el primer embaràs vaig donar el pit durant un mes en el que sentia moltíssim dolor, un mes després vaig començar a donar-li el biberó. Amb la segona filla vaig voler tornar a donar-li una segona oportunitat, però plorava de dolor i la nena es quedava amb gana. Em sentia molt malament, però fins i tot el contacte amb el llençol em feia mal”.

“Apostar per la maternitat és apostar per totes les inseguretats del món” @juditmasco, mare de quatre noies #FAQSmedusaTV3 ▶ https://t.co/A1NrvBPCH3 pic.twitter.com/YTgsORe4UY — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) April 30, 2022

Laura Fa, amb menys llibertat des que és mare

La periodista del cor de Sálvame i Lecturas, Laura Fa, ha estat encara més dura amb la conciliació. Ella ha de viatjar a Madrid cada setmana per feina, el que l’obliga a estar separada dels fills. El que més li molesta? Que molts detractors l’omplen a missatges en què li pregunten com pot fer-ho: “Estic farta del tema i responc amb molt mala llet. Sí, he d’estar uns dies a Madrid per feina, però els meus fills es queden amb el meu marit tan tranquils. La conciliació és una farsa i és la lluita de totes“.

En el seu cas, reconeix que la vida va canviar més del que s’esperava quan va néixer el primer dels fills: “A mi m’hauria agradat saber més detalls sobre la llibertat que perdria arran d’allò. La teva vida desapareix en molts aspectes i això és així. Entenc perfectament el fenomen de les males mares, aquelles que fan el que els dona la gana”.

Ona Carbonell, mare i esportista d’èlit

L’Ona Carbonell està embarassada de set mesos del seu segon fill. La nedadora de natació sincronitzada protagonitza un documental en el que parla precisament dels problemes per conciliar que ha tingut amb el primer fill i la seva participació en els Jocs Olímpics de Tòquio. El seu fill Kai només tenia 6 mesos quan va haver de començar amb els entrenaments, els que la van portar al Japó quan el nen tenia 11 mesos: “En el documental explico que compaginar l’esport d’elit i la maternitat és difícil. Volia reivindicar que l’esport no ha evolucionat pel que fa a la conciliació, no existeix. No hi ha facilitats i tampoc eines”.

Ella té clar que és una privilegiada, per això, ja que l’entrenadora i les companyes van ajudar-la molt. A més a més, el seu marit va poder deixar-ho pràcticament tot per poder fer-se càrrec del nen i permetre-li a ella competir en la màxima competició. Això li va generar molta culpabilitat: “Més que sentir culpa pels comentaris de l’entorn, en el meu cas la vaig sentir pel meu propi sentiment”.

Marisol Galdón, l’única de la tertúlia sense fills

La periodista Marisol Galdón aportava l’altre punt de vista, el de la professional que no ha tingut fills. Reconeix que ha tingut ganes de ser mare en diversos punts de la seva vida, però que les circumstàncies no li han acabat permetent per una cosa o per una altra. No se’n penedeix, per això, ja que té clar que volia ser lliure i que tenir una criatura no li permetria fer el que volia. No tenir fills no vol dir que no s’adoni de les dificultats que tenen les dones per compaginar maternitat i feina: “De la dona depèn que es vagi procreant l’ésser humà, llavors per què ens ho posen tan complicat?”.