Les fotos més espectaculars del viatge de Judit Mascó al Canadà

Judit Mascó està gaudint d’un viatge de pel·lícula pel Canadà. La seva filla petita estudia allà i no s’han pogut veure en els darrers set mesos per culpa de les restriccions del coronavirus. Aquesta setmana, però, la model i presentadora catalana ha fet les maletes i finalment s’ha pogut retrobar amb ella. Després d’un parell de dies d’excursions per la zona en la que viu, s’han traslladat fins al llac Louise, un dels racons més espectaculars i fotografiats del país. Es troba situat en el parc nacional d’Alberta, una zona molt aclamada pels paisatges i les rutes de senderisme.

La presentadora ha mostrat la cara de la filla per primera vegada | Instagram

El seu perfil d’Instagram s’ha convertit en la millor eina per publicar imatges de l’excursió, en la que han vist cascades, paisatges nevats i zones muntanyoses realment espectaculars. “El poder la natura”, escriu ella com a resum de tot el que han vist durant aquesta ruta tan impressionant.

Judit Mascó publica fotografies del viatge pel Canadà | Instagram

Judit Mascó, una de les famoses catalanes més estimades, està delectant els seguidors amb selfies divertits i fotografies de paisatges. S’ho està passant d’allò més bé i està aprofitant el viatge per gaudir de la companyia de la filla, que va amb ella en aquestes rutes tan maques amb fred i vistes privilegiades. Un viatge del que està compartint moltes fotos per fer partícips els fans que la segueixen a Instagram, una mena de diari de vacances que estan aplaudint molt.

Sempre s’ha mostrat molt transparent a la xarxa i més concretament en el seu Instagram, on li agrada compartir fotografies de les seves excursions perquè els fans puguin veure com són els racons que visita. No només ho fa quan està de viatge, sinó que també aprofita les rutes per Catalunya per donar a conèixer restaurants o paisatges que acaba recomanant als seus fans.