Judit Mascó es retroba amb la filla al Canadà: “Set mesos sense abraçar-la”

Judit Mascó és mare de quatre filles. Fins ara només havia presentat públicament les tres grans, qui l’han acompanyat en algun photocall. L’única que conservava l’anonimat era la Clara, que en poques setmanes celebrà el seu 16è aniversari. L’adolescent està estudiant al Canadà, el que explica que no aparegui amb la mare en cap acte públic… L’exitosa model i presentadora catalana la troba molt a faltar, el que demostra la darrera publicació que ha fet a Instagram. I és que, després de set mesos sense poder veure-la, s’han retrobat a l’altra banda de l’oceà. Judit Mascó ha viatjat fins a British Columbia per tornar a abraçar la petita de les seves nenes.

La mare, orgullosa, qualifica aquest retrobament de “màxima felicitat“. Ha volgut compartir fotografies del moment en el seu perfil d’Instagram, unes instantànies que posen cara a la filla per primera vegada. A més a més, també demostren l’entorn privilegiat en el que aquesta estudia: muntanyes increïbles a pocs quilòmetres de l’Institut. De fet, ambdues han gaudit del diumenge lliure amb una excursió en la que ha gaudit de la neu i en la qual també han tingut ocasió de trobar-se amb animals salvatges, concretament amb uns rens típics de l’estampa canadenca.

Judit Mascó es retroba amb la filla al Canadà després de set mesos | Instagram

Visiblement emocionada i molt feliç, la model posa per a les fotografies en un espai de natura espectacular. Deu fer molt de fred, però, tenint en compte com d’abrigades que van totes dues. “Amor de mare i la peque“, escriu en unes publicacions que han agradat molt als seus seguidors, que poden veure ara la seva faceta de progenitora tendra i protectora.

Judit Mascó i la filla petita gaudeixen d’una excursió pel Canadà | Instagram

De ben segur que mare i filla aprofiten aquest viatge per posar-se al dia i recuperar el temps perdut. La distància entre Catalunya i el Canadà és molt gran, però la model confia que la crisi del coronavirus remeti per poder viatjar-hi amb més freqüència i no haver d’esperar mig any per poder abraçar la seva filla petita.