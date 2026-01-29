Ona Carbonell ha estat, durant molts anys, una de les nedadores més consagrades de la natació sincronitzada. La barcelonina, molt activa a les xarxes socials des que es retirés de la competició, ha permès als seus seguidors que li facin preguntes sobre la seva vida personal. Mare de família nombrosa, ara mateix està centrada precisament a intentar ajudar a la conciliació en el món de l’esport. Què ha explicat sobre el seu dia a dia amb tres fills? Doncs, per exemple, com s’organitza al dia a dia.
“La veritat és que no és fàcil compaginar la feina, la casa i els nens. A vegades em sento desbordada”, ha reconegut en unes declaracions amb les que se sentiran identificades moltes mares. Es mostra “agraïda” pel suport constant que rep de la seva família i la del marit, de la mateixa manera que reconeix que tenen ajuda a casa perquè tots dos treballen i ho necessiten.
“Hi ha hagut vegades que, si el moment ho ha requerit, he declinat oportunitats laborals i m’he centrat més en la meva família i en mi. Intento buscar un equilibri amb tot sent conscient que soc una afortunada per poder baixar el ritme laboral de tant en tant i gaudir més de la família”, ha afegit.
I, en aquest mateix sentit, recorda que està aprofitant el seu altaveu per posar un granet de sorra en la lluita per la conciliació real: “Equilibrar ser mare i mantenir la carrera esportiva no va ser gens fàcil en el meu cas. Per això, en adonar-me de com era de difícil conciliar al món de l’esport, vaig posar-me a treballar per canviar-ho i que la igualtat d’oportunitats a l’esport entre homes i dones sigui real”.
Feia uns dies, Ona Carbonell havia explicat públicament que patia mastitis i que això estava complicant la lactància del tercer fill. Ara, agraeix que una seguidora s’hagi interessat pel seu estat i explica que està molt millor gràcies a l’antibiòtic, el gel, les infusions, “el truc de col·locar-se fulles de col als mugrons” i a tenir el petit “Luc mamant a tope”.
I per tancar aquest apartat sobre la maternitat, també ha satisfet la curiositat dels més tafaners que han volgut saber quins noms els agradaven en cas que aquest tercer bebè hagués estat la primera nena dels tres: “M’encanten els noms d’Olivia, Gala, Vera… un nom curt, segur”, diu.
Ona Carbonell revela quin és el seu somni per complir
Per una altra banda, la nedadora també ha tret a la llum quin és un dels seus somnis per complir, que assegura que en té “molts”: “Un d’ells podria ser fer algun viatge maco amb els nens com anar a l’Índia, el Japó, Austràlia… Són viatges que hem fet amb Pablo i ens encantaria repetir-los amb els nens”.
Pel que fa a la seva feina, torna a insistir que no es farà entrenadora perquè sempre ha preferit estar a dins de l’aigua i no fora. Sí que s’ha posat a disposició de les seleccionadores de l’equip espanyol per ser-les d’ajuda i, a més a més, col·labora amb algun país per ajudar en la part artística de crear coreografies. Ara bé, després de 20 anys de carrera va tenir clar que volia canviar de professió “i descobrir altres mons”. En aquests moments, l’Ona deixa clar que és “molt feliç” amb projectes diferents que li permeten, alhora, gaudir de la família.
D’aquesta manera, l’Ona Carbonell s’ha obert en canal davant dels seus seguidors que de ben segur que han agraït la seva sinceritat.