Ona Carbonell ha acudit de convidada al Zona Franca de TV3 per explicar què fa ara que ha pres la decisió de retirar-se de la natació. El primer que ha reconegut és que està menys en remull, però que això no vol dir que estigui de vacances indefinides: “Realment no m’aturo ni un segon. Em trobo entre els dos nens petits, que imagina’t, i estic creant la meva marca de banyadors. Fins ara havia fet dissenys de banyadors de competició i ara són per portar a la platja i piscina amb materials sostenibles com plàstics reciclats del mar. Volem intentar del fast fashion al slow fashion i canviar una mica la cultura i la manera de consumir la moda perquè és una indústria molt contaminant. M’agrada molt estar centrada en això”. “Estic molt implicada perquè la meva vida és l’aigua i la ingravidesa, des de petita he estat conscient de la problemàtica que tenim amb la contaminació de l’aigua. Som els responsables i hem de fer coses, perquè si no ho fem nosaltres… no canviarà”, ha afegit.

Fa poc d’un mes, que va anunciar la seva retirada i ha parlat molt de deixar el que ha estat la seva vida durant més de 20 anys: “Ha estat una retirada molt progressiva. A principis d’any ja vaig adonar-me que hi havia dues possibilitats. Podia deixar la natació sincronitzada perquè sempre he passat molt de fred a l’aigua o perquè veuria que havia deixat la il·lusió d’estar al mil per mil sempre, de buscar l’excel·lència cada segon de la meva vida. Allò significava que ho havia de deixar. Acabava de tenir el meu segon fill, estava bé i el meu cos em responia; tenia un equip supermaco, però tenia ganes de fer altres coses i creia que ja ho havia donat tot. Si ho vaig deixar, va ser una mica per això. Vaig parlar amb les companyes de l’equip i crec que ha estat progressiu”.

Ona Carbonell, contenta de les millores en la conciliació de les esportistes

Diu que ha estat molt exigent amb ella mateixa al llarg d’aquests anys: “Potser a vegades ho he estat massa amb mi i potser també amb els altres. Tinc foc a dins i intento estar al mil per mil sempre. Moltes vegades he fracassat i és important dir que fer-ho és important en el camí. A vegades caiem i ens tornem a aixecar, aquesta és la gràcia d’aprendre”. L’any vinent hi haurà els Jocs Olímpics de París i diu que molta gent li ha preguntat per què no ha esperat un any més a retirar-se: “Creia que era injust per als meus companys perquè no estava al mil per mil i, sobretot en els jocs”.

Ona Carbonell parla de la vida actual | TV3

A més a més de la moda, Ona Carbonell continuarà lligada a la natació com a membre de la Comissió de Maternitat que han creat al Comitè Olímpic Espanyol: “Estic molt contenta perquè l’hem creat arran de la meva denúncia en un documental sobre els problemes de conciliació. En comptes d’entrenar per intentar aconseguir medalles, doncs és una manera d’estar vinculada a l’esport fent una cosa que crec que és necessària d’una altra manera. Han aprovat la comissió i som unes deu persones que intentem trobar més professionals que puguin ajudar la dona esportista durant l’etapa d’embaràs i postpart, intentar tenir beques, que les dones amb nens petits puguin viatjar als Jocs Olímpics, que hi hagi escoles bressol als centres d’alt rendiment…”.