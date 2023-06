Ona Carbonell ha acudido de invitada al Zona franca de TV3 para explicar qué hace ahora que ha tomado la decisión de retirarse de la natación. Lo primero que ha reconocido es que está menos en remojo, pero que esto no quiere decir que esté de vacaciones indefinidas: «Realmente no paro ni un segundo. Entre los dos niños pequeños, que imagínate, y estoy creando mi marca de bañadores. Hasta ahora había hecho diseños de bañadores de competición y ahora son para llevar en la playa y piscina con materiales sostenibles como plásticos reciclados del mar. Queremos intentar del fast fashion al slow fashion y cambiar un poco la cultura y la manera de consumir la moda porque es una industria muy contaminante. Me gusta mucho estar centrada en esto». «Estoy muy implicada porque mi vida es el agua y la ingravidez, desde pequeña he sido consciente de la problemática que tenemos con la contaminación del agua. Somos los responsables y tenemos que hacer cosas, porque si no lo hacemos nosotros… no cambiará», ha añadido.

Hace poco de un mes, anunció su retirada y ha hablado mucho de dejar lo que ha sido su vida durante más de 20 años: «Ha sido una retirada muy progresiva. A principios de año ya me di cuenta de que había dos posibilidades. Podía dejar la natación sincronizada porque siempre he pasado mucho frío en el agua o porque vería que había dejado la ilusión de estar al mil por mil siempre, de buscar la excelencia cada segundo de mi vida. Aquello significaba que lo tenía que dejar. Acababa de tener mi segundo hijo, estaba bien y mi cuerpo me respondía; tenía un equipo superbonito, pero tenía ganas de hacer otras cosas y creía que ya lo había dado todo. Si lo dejé, fue un poco por eso. Hablé con las compañeras del equipo y creo que ha sido progresivo».

Ona Carbonell, contenta de las mejoras en la conciliación de las deportistas

Dice que ha sido muy exigente con ella misma a lo largo de estos años: «Quizás a veces lo he sido demasiado conmigo y quizás también con los otros. Tengo fuego dentro e intento estar al mil por mil siempre. Muchas veces he fracasado y es importante decir que hacerlo es importante en el camino. A veces caemos y nos volvemos a levantar, esta es la gracia de aprender». El próximo año habrá los Juegos Olímpicos de París y dice que mucha gente le ha preguntado por qué no ha esperado un año más a retirarse: «Creía que era injusto para mis compañeros porque no estaba al mil por mil y, sobre todo en los juegos».

Ona Carbonell habla de la vida actual | TV3

Además de la moda, Ona Carbonell continuará ligada a la natación como miembro de la Comisión de Maternidad que han creado en el Comité Olímpico Español: «Estoy muy contenta porque lo hemos creado a raíz de mi denuncia en un documental sobre los problemas de conciliación. En vez de entrenar para intentar conseguir medallas, pues es una manera de estar vinculada al deporte haciendo una cosa que creo que es necesaria de otro modo. Han aprobado la comisión y somos unas diez personas que intentamos encontrar más profesionales que puedan ayudar a la mujer deportista durante la etapa de embarazo y posparto, intentar tener becas, que las mujeres con niños pequeños puedan viajar a los Juegos Olímpicos, que haya guarderías en los centros de alto rendimiento…».