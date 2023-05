Ona Carbonell revela los verdaderos motivos de su retirada

La ya ex nadadora Ona Carbonell anunciaba su retirada en un gran acto en Madrid hace tan solo una semana, pero el verdadero motivo de este adiós a las piscinas se ha conocido este lunes. En una entrevista en El Hormiguero , Ona Carbonell ha explicado las razones que la han llevado a dejar definitivamente la natación sincronizada después de 20 años dedicándose a ello. Con más de 90 medallas de Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos, Carbonell ha decidido poner punto final a su carrera para ser la mejor nadadora y se dedicará a partir de ahora a su familia y a la moda, su nueva pasión.

Carbonell explicó en la entrevista con Pablo Motos, que le dijo que era una «retirada triste» por su juventud, que se siente «afortunada y agradecida» por su carrera. «Hay que saber cuándo empiezas algo y también cuando lo acabas. En el deporte hay circunstancias que pueden alejarte, como lesiones o ver que ya no estás al nivel. Es cierto que yo ya no me veía al nivel en el que estaba en mis mejores momentos«, confesó la nadadora. Aun así, admitió que su retirada tenía más que ver con «lo emocional». «Cuando uno compite al nivel más alto, o estás motivado y vibras para estar en la piscina o es muy difícil. Yo ya tenía la cabeza en otras cosas«, añadió.

Ona Carbonell anuncia su retirada definitiva – Europa Press

La familia, responsable de la decisión

Pablo Motos continuó escarbando en los motivos de la retirada de Carbonell y la nadadora acabó confesando: «La familia ha tirado mucho». Ahora bien, por suerte, Carbonell está preparada para su retirada y tiene nuevos objetivos, como por ejemplo pasar tiempos con su familia y profundizar en el mundo de la moda, una nueva pasión que ha descubierto precisamente preparando esta ‘jubilación’ de la piscina. «Me lo habían dicho muchos ex deportistas: se debe trabajar en el final de tu carrera mientras todavía estás en activo. Lo puedes hacer hablando con psicólogos o en la preparación del día siguiente, pero no te tiene que pillar de repente. Al final, nos hemos pasado la vida buscando ser los mejores en algo y no tenemos experiencia en nada más», explicó Carbonell ya en el final de la entrevista. En su caso, ha preparado la retirada adentrándose en el mundo de la moda. Se ha graduado en diseño de moda en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona y esta podría ser la próxima parada de su vida laboral.