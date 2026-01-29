Ona Carbonell ha sido, durante muchos años, una de las nadadoras más consagradas de la natación sincronizada. La barcelonesa, muy activa en las redes sociales desde que se retiró de la competición, ha permitido a sus seguidores que le hagan preguntas sobre su vida personal. Madre de familia numerosa, ahora mismo está centrada precisamente en intentar ayudar a la conciliación en el mundo del deporte. ¿Qué ha explicado sobre su día a día con tres hijos? Pues, por ejemplo, cómo se organiza en el día a día.

“La verdad es que no es fácil compaginar el trabajo, la casa y los niños. A veces me siento desbordada”, ha reconocido en unas declaraciones con las que se sentirán identificadas muchas madres. Se muestra “agradecida” por el apoyo constante que recibe de su familia y la de su marido, de la misma manera que reconoce que tienen ayuda en casa porque ambos trabajan y lo necesitan.

“Ha habido veces que, si el momento lo ha requerido, he declinado oportunidades laborales y me he centrado más en mi familia y en mí. Intento buscar un equilibrio con todo siendo consciente de que soy afortunada por poder bajar el ritmo laboral de vez en cuando y disfrutar más de la familia”, ha añadido.

Ona Carbonell confiesa que conciliar en el mundo del deporte es complicado | Instagram

La nadadora explica cómo se organiza el día | Instagram

Y, en este mismo sentido, recuerda que está aprovechando su altavoz para aportar su granito de arena en la lucha por la conciliación real: “Equilibrar ser madre y mantener la carrera deportiva no fue nada fácil en mi caso. Por eso, al darme cuenta de lo difícil que era conciliar en el mundo del deporte, me puse a trabajar para cambiarlo y que la igualdad de oportunidades en el deporte entre hombres y mujeres sea real”.

Hace unos días, Ona Carbonell había explicado públicamente que sufría mastitis y que esto estaba complicando la lactancia del tercer hijo. Ahora, agradece que una seguidora se haya interesado por su estado y explica que está mucho mejor gracias al antibiótico, el hielo, las infusiones, “el truco de colocarse hojas de col en los pezones” y a tener al pequeño “Luc mamando a tope”.

Y para cerrar este apartado sobre la maternidad, también ha satisfecho la curiosidad de los más curiosos que han querido saber qué nombres le gustaban en caso de que este tercer bebé hubiera sido la primera niña de los tres: “Me encantan los nombres de Olivia, Gala, Vera… un nombre corto, seguro”, dice.

La nadadora publica una foto que demuestra que ha mejorado la mastitis | Instagram

Ona Carbonell revela cuál es su sueño por cumplir

Por otro lado, la nadadora también ha revelado cuál es uno de sus sueños por cumplir, que asegura que tiene “muchos”: “Uno de ellos podría ser hacer algún viaje bonito con los niños como ir a India, Japón, Australia… Son viajes que hemos hecho con Pablo y nos encantaría repetirlos con los niños”.

En cuanto a su trabajo, vuelve a insistir que no se hará entrenadora porque siempre ha preferido estar dentro del agua y no fuera. Sí que se ha puesto a disposición de las seleccionadoras del equipo español para serles de ayuda y, además, colabora con algún país para ayudar en la parte artística de crear coreografías. Ahora bien, después de 20 años de carrera tuvo claro que quería cambiar de profesión “y descubrir otros mundos”. En estos momentos, Ona deja claro que es “muy feliz” con proyectos diferentes que le permiten, al mismo tiempo, disfrutar de la familia.

De esta manera, Ona Carbonell se ha abierto en canal ante sus seguidores que de seguro han agradecido su sinceridad.