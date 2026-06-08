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Les reflexions més profundes i personals d’Ona Carbonell en un text sorpresa
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
08/06/2026 10:01

Ona Carbonell ha fet 36 anys i ho ha celebrat amb la família nombrosa que ha construït amb el seu marit, l’exgimnasta Pablo Ibáñez. Sempre que hom fa anys, és habitual reflexionar sobre tot el que ha passat els últims 365 dies i també, per què no, en tota la teva vida. Això és precisament el que ha fet la nedadora en un post a Instagram que ha agradat molt, ja que ha volgut destacar quines decisions han construït la seva personalitat al llarg d’aquests anys.

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“Qui ens havia de dir a mi, i a totes vosaltres, que hauríem fet un camí tan maco, tan enriquidor, tan important i també tan dur, resilient i amb més sacrificis dels que podeu arribar a imaginar”, engega en un escrit que la mostra més transparent que mai. Ella que va començar nedant a Menorca amb les amigues com un hobby, agraeix haver-ho fet perquè va ajudar-la a descobrir la seva passió i professió. Considera que créixer amb les seves companyes en un centre d’alt rendiment va anar-li molt bé, de la mateixa manera que agraeix haver acabat acceptant el seu cos després dels tres embarassos.

No tot han estat bones notícies en la seva carrera -Instagram
No tot han estat bones notícies en la seva carrera | Instagram

Com ha estat la vida d’Ona Carbonell fins ara?

No ha estat un camí fàcil i assegura que ha caigut moltes vegades, però mai no s’ha rendit: “Dono les gràcies a l’Ona que va atrevir-se amb tot i més, per fer-nos un espai i donar-vos veu en la natació artística fins al punt que hem aconseguit millorar la conciliació familiar i maternitat a dins de l’espot olímpic”. I és que Ona Carbonell va impulsar la Comissió de Maternitat i Esport del COE perquè va entendre que la seva història “podia ajudar altres persones”.

Evidentment, també ha volgut donar les gràcies a l’Ona del passat que va voler convertir-se en mare: “El millor regal que tinc i que puc tenir és veure els meus petits cada matí mentre aprenen, creixen i evolucionen”. I el seu marit també ha rebut floretes en aquest text, és clar: “Això no ho podria tenir amb millor acompanyant de vida i de camí que amb tu, Pablo. Hem aconseguit tenir una cosa tan maca a casa nostra, amb els nostres nens, davant del mar i aprenent d’ells tots els dies”.

La decisió de convertir-se en mare ha marcat la seva vida - Instagram
La decisió de convertir-se en mare ha marcat la seva vida | Instagram
Ona Carbonell ha tingut tres embarassos i ha après a acceptar el seu cos - Instagram
Ona Carbonell ha tingut tres embarassos i ha après a acceptar el seu cos | Instagram

Com és Ona Carbonell als 36 anys? Doncs ella mateixa ho descriu de la següent manera: “Em continua entusiasmant entrar a l’aigua, treballar a televisió, cuinar, dissenyar, moure’m fora de la meva zona de confort, fer conferències per poder estendre la importància de maternar, gaudir de Menorca, el mar, el cafè dels matins i que Luc s’adormi a sobre de mi”. El resum amb què ho ha volgut concloure tot? Que, 36 anys després, encara continua “aprenent“.

Ona Carbonell

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