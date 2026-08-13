L’eclipsi solar d’aquest 12 d’agost ha estat tot un fenomen de masses. La cobertura de 3Cat ha estat excepcional, però la bona audiència que ha fet demostra que hi havia ganes de veure tot un espectacle de la natura. Milers i milers de persones han sortit al carrer per trobar un bon lloc des d’on gaudir d’un moment històric que no es repetirà fins d’aquí a 180 anys. I, com no podia ser d’una altra manera, també els nostres famosos van aprofitar per gaudir-ho i publicar fotos amb les icòniques ulleres protectores. On i amb qui ho han viscut? Instagram ens ho explica.
Laura Escanes ha trobat una vista privilegiada per a poder veure’l en primera fila i també bona companyia, ja que l’ha gaudit amb la filla i un grup d’amics. Ona Carbonell, per la seva banda, ha demostrat que és una noia d’aigua i l’ha vist des de bord d’un vaixell que li permetia viure una experiència encara més única. Carol Rovira i Alfons Nieto, als qui molt coneixen per Eufòria encara que tenen trajectòries molt llargues, han estat agafats de les mans amb els amics en un moment únic que no oblidaran.
Han estat molts els presentadors de TV3 que han participat en la cobertura informativa que ha fet la cadena. Xavier Grasset, per la seva banda, ha volgut compartir amb els seus seguidors la vista privilegiada de l’eclipsi que tenia des del terrat. I una de les cantants que més han gaudit d’aquest moment? Doncs Beth Rodergas, d’Operación Triunfo, que ha reconegut que ha arribat a emocionar-se des de la platja: “S’ha plorat“. Ha fet gràcia l’ocurrència de Marina Romero, la presentadora de 3Cat, que ha volgut col·locar les ulleres protectores al gos.
Laura Fa ha optat per fer el seu particular seguiment de l’eclipsi des de la natura i els nens, mentre que la presentadora Danae Boronat ha format “la banda eclipsi” amb el seu grup d’amics.
Cèlia Espanya, Juliana Canet o Berta Aroca també gaudeixen de l’eclipsi
Les creadores de contingut més joves de 3Cat tampoc no s’han volgut perdre aquest moment únic a la vida. Cèlia Espanya mai no oblidarà aquest dia, sobretot perquè la seva parella ho ha aprofitat per regalar-li una carta preciosa on li ha demanat formalitzar la seva relació: “Hem vist l’eclipsi a la muntanya que més venim a entrenar junts. Durant l’eclipsi m’ha demanat si el podia acompanyar un segon a un lloc apartats de la gent i, quan hem arribat, m’ha llegit una carta preciosa demanant-me de sortir junts“. Sembla que, oficialment, ha trobat el seu catalanet.
Juliana Canet ha fet mofa d’aquest eclipsi tan i tan mediàtic, mentre que Berta Aroca s’ha col·locat les ulleres en companyia d’una amiga i la Monique d’Eufòria l’ha vist des del pàrquing d’una zona muntanyosa.
Llocs, companyies i situacions diferents, però amb un denominador comú: voler gaudir d’una experiència que no es repetirà.