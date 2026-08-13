3Cat ha fet una cobertura sense precedents de l’eclipsi solar, un fenomen astronòmic que ha captivat tot el món i que s’ha viscut amb moltíssima intensitat a casa nostra. Catalunya s’ha mobilitzat i ha vibrat, també a la televisió amb un seguiment d’un munt d’hores de directe que ha fet una audiència boníssima. El minut d’or a TV3 ha arribat durant l’eclipsi, quan ha obtingut un 43,6% de quota espectacular i mig milió d’espectadors. A més a més, l’especial L’eclipsi de la teva vida que ha presentat Lídia Heredia s’ha situat entre el més vist de l’històric de la plataforma digital. A la televisió linial ha marcat un 21,4% de share i ha registrat una xifra boníssima, la de 837.000 espectadors d’audiència acumulada.
Poden estar contents, des de la televisió pública, tenint en compte que més d ’1,3 milions d’espectadors han connectat amb els TN i els especials sobre l’eclipsi en aquest dia històric. Els telenotícies des de Sant Jaume d’Enveja (Montsià) han obtingut una quota mitjana del 27,6% i ha destacat especialment el TN vespre amb més de 750.000 espectadors únics. Al llarg de tot el dia, hi ha hagut un impuls al consum a la plataforma i entorn digital propi amb 290.000 dispositius únics i 340.000 reproduccions en els continguts de l’eclipsi.
"Oh, preciós! No us perdeu aquest espectacle al natural."— 3Cat (@som3cat) August 12, 2026
🌒 Així hem viscut l'eclipsi amb Lídia Heredia des de Sant Jaume d'Enveja, al delta de l'Ebre
▶️ https://t.co/jiXYtGb6Oz
📲 #EclipsiSolar3Cat pic.twitter.com/xOEhFFgJ4w
Els teleespectadors, encantats amb la cobertura que ha fet 3Cat de l’eclipsi
La llista de xifres és llarga, però el resum és que aquest eclipsi ha anat molt i molt bé a una cadena que ho ha donat tot per seguir-ho. Saber que es veuria bé des de Catalunya va motivar moltíssima gent a buscar un bon lloc per veure’l, de la mateixa manera que els periodistes de la casa van ser repartits per tot el territori per fer-ne un seguiment que ha agradat molt i que ha tingut bons resultats. No tothom podia desplaçar-se i ha agradat molt poder guadir d’aquest espectacle des del sofà.
Molts podien pensar que s’estava fent pesat, això de parlar tant i tant de l’eclipsi. Ara bé, veure’l ha acabat sent fantàstic i totes les explicacions han estat seguides per milers de teleespectadors. Aquest dimecres, la programació especial de TV3 ens va deixar sense capítol nou de Joc de cartes. Això sí, l’audiència ha estat fins i tot millor i deuen estar satisfets de la decisió que van prendre d’apostar-ho tot a aquest fenomen que no es repetirà fins d’aquí a 180 anys.
Més bones notícies per a 3Cat? Que La tarda de Catalunya Ràdio hagi estat el programa més escoltat del dia, que L’InfoK especial sigui el més vist de la temporada en audiència digital, que el web especial de l’eclipsi hagi registrat el seu millor dia amb 1,7 milions de pàgines vistes en total o que el vídeo del time-lapse de l’eclipsi superi el milió de reproduccions en poques hores a l’Instagram de 3CatInfo. La cobertura ha estat històrica, però que els continguts de l’eclipsi superin els 19,5 milions de reproduccions a les xarxes demostra que hi havia interès… i molt.