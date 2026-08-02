Nova nit de lideratge per a TV3 en l’audiència televisiva i un prime time més amb derrota clara de TVE. Aquesta vegada, a diferència divendres, una nit estel·lar gràcies al Barça, el bon resultat ha arribat amb una pel·lícula d’Oscar. És a dir, amb la segona entrega del cicle que la cadena de televisió pública catalana ha programat per als dissabtes d’estiu i de l’arrencada de la tardor, totes amb premis de l’acadèmia de Hollywood. Una tria dels hàbils programadors de ficció de la casa, que tenen molt provada la fórmula de pel·lícules comercials, de qualitat i aptes per a tota la família, i no només en el sentit que la puguin veure els més joves –parlem d’adolescents menors d’edat, no es tracta de públic infantil– sense que els adults s’avorreixin. És la idea de La pel·lícula del divendres –quan Eufòria no li pren el lloc– i s’està aplicant aquest estiu amb Nit d’Oscars.
El cicle va començar la setmana passada, 25 de juliol, amb El Pare (The Fhater, amb interpretacions magistrals d’Anthony Hopkins i Olivia Colman) i ha continuat aquest dissabte, 1 d’agost, amb un clàssic dels anys 80, El color porpra (The Color Purple, 1985), dirigida per Steven Spielberg. Així ha sigut com TV3 s’ha endut l’Oscar de la nit, amb una quota de pantalla de l’11,4% (amb 137.000 espectadors de mitjana) i La 1 de TVE s’ha quedat en un pobre 6,1% de share (77.000 espectadors).
Una vegada més, la revenja de TV3 després d’un juliol en què la cadena pública espanyola s’ha aprofitat de l’avantatge competitiu de tenir els drets de retransmissió dels partits del Mundial. Ara que tot ha tornat al seu lloc, la cadena catalana s’ha instal·lat de nou en el lideratge habitual, i en aquesta ocasió l’aposta també pel cinema de La 1, amb ¿Bailamos? (Shall We Dance?), amb tres estrelles com Richard Gere, Jennifer López i Susan Sarandon, no ha tingut res a fer i ha quedat més de 5 punts per sota d’El color porpra.
La 1, derrotada també per la seva germana petita, La 2
Entre TV3 i La 1 de TVE, però, hi ha hagut espai per a tres cadenes més, cosa que deixa el primer canal de la televisió púbica espanyola en força mal lloc. El segon lloc en el rànquing del prime time d’aquest dissabte, per sota de TV3, ha estat per a Antena 3, amb el concurs Atrapa un millón, que ha aconseguit una quota de pantalla del 8,3% (104.000 espectadors de mitjana). Però el que crida més l’atenció és que La 1 tenia l’enemic a casa, perquè el tercer lloc ha estat per a La 2, amb el programa d’actualitat Malas lenguas –possiblement propulsat per polèmiques recents, com la que va protagonitzar una tertuliana que va abandonar el plató indignada amb el presentador. Per una raó o per una altra, el programa de Jesús Cintora, amb un 7,5%, ha marcat una fita poc habitual, que és que La 2 hagi tingut un share més alt que la seva germana gran en una franja determinada. I per sobre de La 1 encara ha quedat també Cuatro, amb una altra pel·lícula, Spider-man: no way home, que ha aconseguit un 7%. Mala nit per al primer canal de TVE, per tant, i molt bona per a TV3. I, dissabte de la setmana que ve, un altre dissabte per a boomers nostàlgics: Carros de foc.