Jesús Cintora ha ocupat el centre de la diana mediàtica durant tot el cap de setmana per culpa de l’escena dantesca que s’ha produït en el seu programa de TVE, Malas lenguas. Que una de les seves col·laboradores marxés de plató entre llàgrimes no s’ho esperava ningú, però encara menys que acusés el presentador d’haver “humiliat absolutament” en un discurs molt impactant que ràpidament s’ha viralitzat a les xarxes socials. La protagonista ha estat Marta Gómez Montero, que arribava a dir que preferia “menjar merda” a continuar suportant aquella situació: “No respondré, Jesús. Ho sento, però no em tornaràs a humiliar. Em sento absolutament humiliada. He aguantat molt de temps per pagar les factures, he aguantat pels meus fills, però ja no aguanto més. Hi ha un llibre magnífic que es diu El coronel no tiene quien le escriba i, al final, la dona li pregunta al final què menjaran i el protagonista diu que merda. Doncs jo, Cintora, prefereixo merda“.
S’ha quedat ben a gust, això queda clar, però què havia passat? Aquesta era la pregunta que es feien els teleespectadors quan la veien aixecar-se i marxar de plató mentre plorava. Ara bé, tampoc Jesús Cintora ni els altres col·laboradors semblaven entendre què hi havia darrere de tot aquest xou. S’havia fet la pel·lícula ella sola? L’havien menyspreat? Després d’un silenci molt incòmode, el presentador demostrava que s’havia quedat en xoc: “Ha decidit marxar, ella sabrà, aquí no s’humilia ningú“.
Des de casa, després d’analitzar el comportament de la tertuliana al llarg de tota la seva intervenció, sembla que el problema venia quan ha començat a pensar que no estaven deixant-li parlar. L’han tallat unes quantes vegades, sempre quan intentava defensar Alberto Núñez Feijóo mentre els altres criticaven l’ús que havia fet de la paraula fraudulent.
🇪🇸 La periodista española Marta Gómez Montero abandonó entre lágrimas un programa de la televisión pública española (RTVE), llamado Malas Lenguas, tras denunciar en plena transmisión que se sentía “absolutamente humillada”.— VPItv (@VPITV) July 13, 2026
La colaboradora interrumpió un debate político para… pic.twitter.com/Iq8r4wOQku
Des de casa han hagut d’esperar una mica fins que ha arribat una reacció més pausada i pensada del líder de la tertúlia: “Marta està convidadíssima a tornar a aquest programa, simplement se li demana -com als altres companys- que no talli els altres quan parlen o que no parli per sota. L’única cosa. Res més, només li hem demanat que esperés el seu torn i ella ha decidit marxar. Està convidadíssima a estar amb nosaltres, és una companya més i amb tota l’estima li dic”.
“No entenc què ha passat, sincerament ho dic. Amb les disculpes que siguin pertinents si li ha sentat alguna cosa malament, però només li he demanat que esperem el seu torn. Passen aquestes coses en el directe i així us ho expliquem perquè no hi ha res a ocultar”, ha afegit Jesús Cintora.
Esto dijo Jesús Cintora tiempo después.— DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) July 12, 2026
No lo había visto al momento de hacer el primer vídeo. pic.twitter.com/fVrmqRP4U5
El president de TVE i el presentador del programa demanen perdó a Marta García Montero
L’escàndol ha estat majúscul i Jesús Cintora li ha demanat perdó també a través de les xarxes socials, segurament per intentar calmar la situació -i les crítiques ferotges que estava rebent TVE-: “A Malas lenguas hi ha i haurà lloc sempre per a totes les opinions. Marta Gómez Montero és una bona periodista i companya que participa molt sovint al nostre programa. Després de fer-ho en privat, vol traslladar les meves disculpes per la mala estona. Marta té la meva amistat i les portes del programa obertes”.
Ha sobtat que, fins i tot, el president de TVE hagi demanat perdó: “Estimada Marta, no són prou les disculpes en privat i, per això, també vull fer-ho en públic, abraçar-te i posar-me a la teva disposició per a qualsevol cosa que ho necessites. Ens coneixem des de fa anys, ets una magnífica professional i una excel·lent persona. TVE continuarà sent un espai on la teva veu i el teu talent seran valorats“, ha escrit José Pablo López.
Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un… https://t.co/bs56QmlunV— José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026
Xou, victimisme o atac d’ansietat… només ella sap què hi ha darrere d’un esclat que s’ha viralitzat.