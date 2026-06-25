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Polèmica per un documental de TVE que nega que el castellà s’imposés als indígenes americans
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
25/06/2026 10:24

TVE ha emès un documental que ha provocat un gran escàndol a les xarxes socials. Amb Iñaki Gabilondo al capdavant, no els fa vergonya negar obertament que s’imposés el castellà als indígenes americans. Al llarg de totes les entrevistes amb “experts” i el recordatori de publicacions de l’època, intenten justificar una teoria que evidentment és contrària a tot el que s’ha documentat al llarg dels anys.

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Només cal veure que el mateix tuit que ha fet la cadena compta amb l’apartat contra les fake news que ha creat X (l’antic Twitter). I és que des de La 2 arriben a dir “La conquista espanyola no va imposar als amerindis l’aprenentatge del castellà“. Què posa en el context que ho debat? Doncs que, efectivament, la monarquia hispànica sí que va imposar la castellanització: “Entre el 1550 i el 1782 van expedir-se almenys 32 cèdules sobre l’aprenentatge del castellà als indígenes. La Real Cédula de 1770 va ordenar desterrar els altres idiomes i que només es parlés castellà”.

La descripció del programa amb què acompanyen el documental a la pàgina web diu tal que això: “Repassem els segles d’or i veurem com viatge a les terres que va descobrir Colom per conèixer la història de l’espanyol a l’Amèrica Hispana des del descobriment fins a les independències”. Consideren que aquesta sèrie -de vuit capítols, ni més ni menys- és un document històric “pendent”. Els usuaris de les xarxes socials han posat el crit al cel, com sembla evident, i els han dit de tot. Després de 40 minuts de documental, arriben a dir que no va ser la llengua de l’imperi sinó “de les independències“… sense destacar de qui eren descendents aquests qui van fer la independència que els serveix de tesi, és clar. Tot són alabances cap a la literatura espanyola…

El documental ha aixecat gran polseguera - TVE
El documental ha aixecat gran polseguera | TVE

Les xarxes socials s’omplen de crítiques cap a TVE pel documental sobre el castellà

Que TVE hagi produït un documental així sobre la imposició del castellà en els territoris americans conquistats per Castella ha indignat moltíssim. Els acusen d’haver-lo fet amb una “manca de rigor històric” més que evident i posen sobre la taula que tot això podria arribar a tenir conseqüències diplomàtiques. L’esclat de ràbia ha estat important: “Sou xusma. Retireu aquest programa amb els diners de tots, miserables” o “Els conquistadors castellans van assassinar, violar, mutilar, esclavitzar i utilitzar a éssers humans com a menjar pels seus gossos. Però diuen que no es va imposar el castellà als pobles maies, asteques o quítxua? Estan malalts i són uns apolegets del genocidi” són només dos exemples de tot el que s’ha escrit.

També n’hi ha d’irònics: “Als nostres pares ningú no els va obligar a parlar-nos en castellà a les dècades 1940, 50, 60 o 70. Era un procés natural anomenat Dictadura de la vara i la humiliació que tots ells acceptaran de manera voluntària i sense imposicions” o “En agraïment per ensenyar-los un idioma nou, els pobles originaris van dir emporteu-vos tota la nostra plata cap a Castella i gasteu-vos-la en putes“.

També hi ha molta gent que ha aprofitat per fer una estirada d’orelles pública a Iñaki Gabilondo, qui dona la cara en aquest documental com al seu presentador: “Quina vergonya de televisió. Cal tenir molta barra per escampar aquestes mentides. La conquesta d’Amèrica va ser un procés colonial, el castellà es va imposar als amerindis i de mala manera. Ole tu, Gabilondo. Se suposa que ets un bon periodista” i “Li hauria de fer vergonya a Gabilondo a prestar-se a difondre una mentida ahistòrica contrària a l’evidència científica. Qui vulgui conèixer la història de la llengua espanyola que no vegi aquest programa. Darrere d’aquesta falsedat, res del que es digui és fiable”.

Les xarxes socials s'han omplert de crítiques cap a TVE
Les xarxes socials s’han omplert de crítiques cap a TVE

Amb tot, una feina periodística que ha indignat de mala manera i que torna a col·locar la cadena pública al centre de la diana.

TVE

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