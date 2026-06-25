TVE ha emès un documental que ha provocat un gran escàndol a les xarxes socials. Amb Iñaki Gabilondo al capdavant, no els fa vergonya negar obertament que s’imposés el castellà als indígenes americans. Al llarg de totes les entrevistes amb “experts” i el recordatori de publicacions de l’època, intenten justificar una teoria que evidentment és contrària a tot el que s’ha documentat al llarg dels anys.
Només cal veure que el mateix tuit que ha fet la cadena compta amb l’apartat contra les fake news que ha creat X (l’antic Twitter). I és que des de La 2 arriben a dir “La conquista espanyola no va imposar als amerindis l’aprenentatge del castellà“. Què posa en el context que ho debat? Doncs que, efectivament, la monarquia hispànica sí que va imposar la castellanització: “Entre el 1550 i el 1782 van expedir-se almenys 32 cèdules sobre l’aprenentatge del castellà als indígenes. La Real Cédula de 1770 va ordenar desterrar els altres idiomes i que només es parlés castellà”.
La descripció del programa amb què acompanyen el documental a la pàgina web diu tal que això: “Repassem els segles d’or i veurem com viatge a les terres que va descobrir Colom per conèixer la història de l’espanyol a l’Amèrica Hispana des del descobriment fins a les independències”. Consideren que aquesta sèrie -de vuit capítols, ni més ni menys- és un document històric “pendent”. Els usuaris de les xarxes socials han posat el crit al cel, com sembla evident, i els han dit de tot. Després de 40 minuts de documental, arriben a dir que no va ser la llengua de l’imperi sinó “de les independències“… sense destacar de qui eren descendents aquests qui van fer la independència que els serveix de tesi, és clar. Tot són alabances cap a la literatura espanyola…
Les xarxes socials s’omplen de crítiques cap a TVE pel documental sobre el castellà
Que TVE hagi produït un documental així sobre la imposició del castellà en els territoris americans conquistats per Castella ha indignat moltíssim. Els acusen d’haver-lo fet amb una “manca de rigor històric” més que evident i posen sobre la taula que tot això podria arribar a tenir conseqüències diplomàtiques. L’esclat de ràbia ha estat important: “Sou xusma. Retireu aquest programa amb els diners de tots, miserables” o “Els conquistadors castellans van assassinar, violar, mutilar, esclavitzar i utilitzar a éssers humans com a menjar pels seus gossos. Però diuen que no es va imposar el castellà als pobles maies, asteques o quítxua? Estan malalts i són uns apolegets del genocidi” són només dos exemples de tot el que s’ha escrit.
Amás de la falta de rigor hestóricu que supón lo que se diz nesti documental, ¿naide piensa nes consecuencies diplomátiques que pue tener nesti momentu facer esta afirmaciones na televisión estatal española? Xusto cuando’l gobiernu facía esfuercios por reconocer estes cuestiones,… https://t.co/jgeEEDaG40— Inaciu Galán (@inaciugalan) June 24, 2026
Sou xusma. Retireu aquest programa amb els diners de tots, miserables.— Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) June 24, 2026
Els conquistadores castellans van assassinar, violar, mutilar, esclavitzar i utilitzar a éssers humans com a menjar pels seus gossos. Però diuen que no es va imposar el castellà als pobles maies, asteques o quítxua? Estan malalts i són uns apologetes del genocidi. https://t.co/94hsMoHjWY— Aleix Sarri i Camargo (@aleixsarri) June 24, 2026
Us fa tanta vergonya el vostre imperialisme que intenteu a qualsevol preu inventar-vos una història nova on no surtiu com el que sou.— @63_Richy (@63_Richy) June 24, 2026
Terraplanismo histórico con dinero público.— Marçal Font Espí (@MarcalFont) June 24, 2026
També n’hi ha d’irònics: “Als nostres pares ningú no els va obligar a parlar-nos en castellà a les dècades 1940, 50, 60 o 70. Era un procés natural anomenat Dictadura de la vara i la humiliació que tots ells acceptaran de manera voluntària i sense imposicions” o “En agraïment per ensenyar-los un idioma nou, els pobles originaris van dir emporteu-vos tota la nostra plata cap a Castella i gasteu-vos-la en putes“.
En agraïment per ensenyar-los un idioma nou els pobles originaris van dir: emporteu-vos tota la nostra plata cap a Castella i gasteu-vos-la en putes. https://t.co/qult8B9T6I— Emma Zafón (@EmmaZafon) June 24, 2026
Als nostres pares ningú els va obligar a parlar-nos en castellà en les dècades de 1940-50-60-70. Era un procés natural anomenat ‘Dictadura de la Vara i la Humiliació’ que tots ells acceptaren de— Vicent Baydal (@vicentbaydal) June 23, 2026
manera voluntària i sense imposicions… #quinsousgabilondo pic.twitter.com/T8Gax5JBOk
Durant més de quaranta anys, a Catalunya a ningú no se li ha permès qüestionar en veu alta les intencions ni el prestigi de patums tipus Gabilondo sota pena de ser excomunicat dels consensos oficials sobre la convivència. Però no, no vius en un país ocupat… pic.twitter.com/FBBdQqOBmV— La Potlla (@LaPotlla) June 24, 2026
També hi ha molta gent que ha aprofitat per fer una estirada d’orelles pública a Iñaki Gabilondo, qui dona la cara en aquest documental com al seu presentador: “Quina vergonya de televisió. Cal tenir molta barra per escampar aquestes mentides. La conquesta d’Amèrica va ser un procés colonial, el castellà es va imposar als amerindis i de mala manera. Ole tu, Gabilondo. Se suposa que ets un bon periodista” i “Li hauria de fer vergonya a Gabilondo a prestar-se a difondre una mentida ahistòrica contrària a l’evidència científica. Qui vulgui conèixer la història de la llengua espanyola que no vegi aquest programa. Darrere d’aquesta falsedat, res del que es digui és fiable”.
Quina vergonya de televisió: cal tenir molta barra per escampar aquestes mentides. La conquesta d’Amèrica va ser un procés colonial, el castellà es va imposar als amerindis, i de mala manera! Ole tu, Gabilondo! Se suposa que ets un bon periodista…— Ester Baiget i Bonany.🎗️ (@EsterBaiget) June 24, 2026
Debería darle vergüenza a Gabilondo prestarse a difundir semejante bulo ahistórico contrario a la evidencia científica. Quien quiera conocer la historia de la lengua española que no vea este programa. Tras está falsedad, nada de lo que diga es fiable.— Cristina Buhigas Arizcun (@cristinabuhigas) June 24, 2026
Amb tot, una feina periodística que ha indignat de mala manera i que torna a col·locar la cadena pública al centre de la diana.