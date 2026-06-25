TVE ha emitido un documental que ha provocado un gran escándalo en las redes sociales. Con Iñaki Gabilondo al frente, no les da vergüenza negar abiertamente que se impusiera el español a los indígenas americanos. A lo largo de todas las entrevistas con «expertos» y el recordatorio de publicaciones de la época, intentan justificar una teoría que evidentemente es contraria a todo lo que se ha documentado a lo largo de los años.

Basta ver que el mismo tuit que ha hecho la cadena cuenta con el apartado contra las fake news que ha creado X (el antiguo Twitter). Y es que desde La 2 llegan a decir «La conquista española no impuso a los amerindios el aprendizaje del español«. ¿Qué pone en el contexto que lo debate? Pues que, efectivamente, la monarquía hispánica sí que impuso la castellanización: «Entre 1550 y 1782 se expidieron al menos 32 cédulas sobre el aprendizaje del español a los indígenas. La Real Cédula de 1770 ordenó desterrar los otros idiomas y que solo se hablara español».

La descripción del programa con que acompañan el documental en la página web dice tal que esto: «Repasamos los siglos de oro y veremos cómo viaja a las tierras que descubrió Colón para conocer la historia del español en la América Hispana desde el descubrimiento hasta las independencias». Consideran que esta serie -de ocho capítulos, ni más ni menos- es un documento histórico «pendiente». Los usuarios de las redes sociales han puesto el grito en el cielo, como parece evidente, y les han dicho de todo. Después de 40 minutos de documental, llegan a decir que no fue la lengua del imperio sino «de las independencias«… sin destacar de quién eran descendientes aquellos que hicieron la independencia que les sirve de tesis, claro está. Todo son alabanzas hacia la literatura española…

El documental ha levantado gran polvareda | TVE

Las redes sociales se llenan de críticas hacia TVE por el documental sobre el español

Que TVE haya producido un documental así sobre la imposición del español en los territorios americanos conquistados por Castilla ha indignado muchísimo. Los acusan de haberlo hecho con una «falta de rigor histórico» más que evidente y ponen sobre la mesa que todo esto podría llegar a tener consecuencias diplomáticas. El estallido de rabia ha sido importante: «Sois gentuza. Retirad este programa con el dinero de todos, miserables» o «Los conquistadores castellanos asesinaron, violaron, mutilaron, esclavizaron y usaron a seres humanos como comida para sus perros. Pero dicen que no se impuso el español a los pueblos mayas, aztecas o quítxua? Están enfermos y son unos apologistas del genocidio» son solo dos ejemplos de todo lo que se ha escrito.

Amás de la falta de rigor hestóricu que supón lo que se diz nesti documental, ¿naide piensa nes consecuencies diplomátiques que pue tener nesti momentu facer esta afirmaciones na televisión estatal española? Xusto cuando’l gobiernu facía esfuercios por reconocer estes cuestiones,… https://t.co/jgeEEDaG40 — Inaciu Galán (@inaciugalan) June 24, 2026

Sou xusma. Retireu aquest programa amb els diners de tots, miserables. — Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) June 24, 2026

Els conquistadores castellans van assassinar, violar, mutilar, esclavitzar i utilitzar a éssers humans com a menjar pels seus gossos. Però diuen que no es va imposar el castellà als pobles maies, asteques o quítxua? Estan malalts i són uns apologetes del genocidi. https://t.co/94hsMoHjWY — Aleix Sarri i Camargo (@aleixsarri) June 24, 2026

Us fa tanta vergonya el vostre imperialisme que intenteu a qualsevol preu inventar-vos una història nova on no surtiu com el que sou. — @63_Richy (@63_Richy) June 24, 2026

Terraplanismo histórico con dinero público. — Marçal Font Espí (@MarcalFont) June 24, 2026

También hay comentarios irónicos: «A nuestros padres nadie les obligó a hablarnos en español en las décadas de 1940, 50, 60 o 70. Era un proceso natural llamado Dictadura de la vara y la humillación que todos ellos aceptaron de manera voluntaria y sin imposiciones» o «En agradecimiento por enseñarles un idioma nuevo, los pueblos originarios dijeron llévense toda nuestra plata a Castilla y gástenla en putas«.

En agraïment per ensenyar-los un idioma nou els pobles originaris van dir: emporteu-vos tota la nostra plata cap a Castella i gasteu-vos-la en putes. https://t.co/qult8B9T6I — Emma Zafón (@EmmaZafon) June 24, 2026

Als nostres pares ningú els va obligar a parlar-nos en castellà en les dècades de 1940-50-60-70. Era un procés natural anomenat ‘Dictadura de la Vara i la Humiliació’ que tots ells acceptaren de

manera voluntària i sense imposicions… #quinsousgabilondo pic.twitter.com/T8Gax5JBOk — Vicent Baydal (@vicentbaydal) June 23, 2026

Durant més de quaranta anys, a Catalunya a ningú no se li ha permès qüestionar en veu alta les intencions ni el prestigi de patums tipus Gabilondo sota pena de ser excomunicat dels consensos oficials sobre la convivència. Però no, no vius en un país ocupat… pic.twitter.com/FBBdQqOBmV — La Potlla (@LaPotlla) June 24, 2026

También hay mucha gente que ha aprovechado para dar un tirón de orejas público a Iñaki Gabilondo, quien da la cara en este documental como su presentador: «Qué vergüenza de televisión. Hay que tener mucha cara para esparcir estas mentiras. La conquista de América fue un proceso colonial, el español se impuso a los amerindios y de mala manera. Ole tú, Gabilondo. Se supone que eres un buen periodista» y «Le debería dar vergüenza a Gabilondo prestarse a difundir una mentira ahistórica contraria a la evidencia científica. Quien quiera conocer la historia de la lengua española que no vea este programa. Detrás de esta falsedad, nada de lo que se diga es fiable».

Quina vergonya de televisió: cal tenir molta barra per escampar aquestes mentides. La conquesta d’Amèrica va ser un procés colonial, el castellà es va imposar als amerindis, i de mala manera! Ole tu, Gabilondo! Se suposa que ets un bon periodista… — Ester Baiget i Bonany.🎗️ (@EsterBaiget) June 24, 2026

Debería darle vergüenza a Gabilondo prestarse a difundir semejante bulo ahistórico contrario a la evidencia científica. Quien quiera conocer la historia de la lengua española que no vea este programa. Tras está falsedad, nada de lo que diga es fiable. — Cristina Buhigas Arizcun (@cristinabuhigas) June 24, 2026

Las redes sociales se han llenado de críticas hacia TVE

Con todo, un trabajo periodístico que ha indignado de mala manera y que vuelve a colocar a la cadena pública en el centro de la diana.