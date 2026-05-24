Dissabte de rècord per a TV3, que va passar la mà per la cara a la competència i, especialment, a TVE, que va intentar competir-hi i en va sortir apallissada. Tot plegat per la retransmissió de la final de Champions femenina, en què el Barça va guanyar per golejada davant l’Olympique de Lió per 4-0. La cadena de televisió pública catalana va aconseguir una quota de pantalla que només es veu en grans ocasions, un 34,9%, i una mitjana de 477.000 espectadors. Un share de 22 punts més que La 1 de TVE, que es va quedar en un 13% i 177.000 espectadors de mitjana. És a dir, que TV3 no només va guanyar, sinó que va tenir gairebé el triple d’audiència.
No cal dir que la resta de cadenes, mentre va durar la festa blaugrana, no van poder fer res més que el ridícul, especialment Telecinco, que ja està enfonsada per defecte i que ahir a la tarda va veure com el seu ’Fiesta’ es quedava en un miserable 2,9% de quota i una mitjana de 38.000 espectadors, malgrat que dura cinc hores i mitja, cosa que afavoreix shares més alts.
El cas és que l’audiència de TV3 es va quedar enganxada a la tele amb postpartit, i l’espai ’Campiones’ va arrossegar una mitjana de 446.000 espectadors i es va quedar un 32,3% de quota de la franja del final de la tarda, fins al TN Vespre.
TV3 arrasa també en l’audiència global de la jornada
Amb aquestes dades i altres franges que també van ser líders, com ara ‘Tarda de cine’, amb ’Un passeig amb Madeleine’ (13,8% i 164.000 espectadors de mitjana), va donar una jornada de lideratge absolut a TV3, amb un share del 18,2%, més del doble del 8,7% de La 1 i el 8,2 d’Antena 3. Per sota, Cuatro amb un 5,5%, Telecinco amb un 3,8%, La Sexta amb un 3,6% i La 2 amb un 2,7%.