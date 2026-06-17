Des que va esclatar el cas i a mida que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, ha anat subministrant atestats al jutge instructor de la causa Leire, corre la brama amb més intensitat d’una plausible imputació del PSOE. Precisament, el darrer atestat “ampliatori” lliurat pels investigadors, intentava aportar arguments per convertir en la formació en l’estructura que donava suport financer, logístic i ideològic a la presumpta trama per torpedinar les causes judicials i policials que asetgen el PSOE, govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn. Una possibilitat que el PSOE vol aturar.
Per això, la seva reacció als oficis de l’institut armat, ha estat aportar documentació que els deslliuri de sospites com organització. Per això, dimarts d’aquesta setmana ha remès un burofax al titular del Tribunal Central d’Instància número 5, el magistrat Santiago Pedraz, que tutela la instrucció del cas, pel que comunicava a l’advocat investigat en la trama, Jacobo Teijelo -lletrat de Santos Cerdán- que les dues factures de les que sospita la Guàrdia Civiln sobre el finançament de la trama, no les abonaria.
Segons el burofax enviat apuntava que es va prendre la decisió de no pagar-les “per no constar a l’organització ni la naturalesa, ni el contingut ni el beneficiari” dels serveis prestats. De fet, en l’escrit dirigit al jutge amb què acompanyen el burofax, remarquen que “en l’absoluta col·laboració amb la investigació” ja es va indicar als agents que van intervenir en l’escorcoll del 27 de maig que les factures no s’havien pagat.
Dues factures de 26.500 euros cadascuna
En aquest sentit, cal remarcar que l’UCO va assenyalar que Teijelo va aportar el 28 de maig, en resposta al requeriment dels agents, dues factures adiccionals al PSOE de 26.500 euris cadascuna de les que els agents subratllen que “no hi havia constància en la informació aportada pel partit”. “El concepte de les factures apuntaria a la continuïtat de la prestació de serveis jurídics en el marc de la nota d’encàrrec; no obstant, aquestes factures, no es trobarien recollides a la comptabilitat aportada pel PSOE”, indiquen els agents en el seu atestat. El burofax ha estat difós per la mateixa secretària d’organització del PSOE, Rebeca Torró.
El burofax demostraria que aquests dos pagaments a Teijelo no consten a la Guàrdia Civil perquè no consten a la comptabilitat del partit perquè mai es van realitzar atès que les factures van ser “retornades”. “Al PSOE no hi ha caixa B”, sosté la número tres de la formació. En aquesta línia, el document, que té data de 17 de juliol de 2025, indica que “en no constar els serveis prestats a aquesta organització, la seva naturalesa, contingut ni beneficiari dels mateixos, no podem atendre el pagament d’aquestes factures”. I afegia que “s’ha d’entendre resolta qualsevol relació de prestació de serveis” entre el partit i l’advocat “per incompatibilitat sobrevinguda” atès que és l’advocat de Santos Cerdan, en tant exsecretari d’organització de la formació.
Escatir la documentació
Per altra banda, el PSOE ha registrat un altre escrit amb què reclama que “s’expurgui” i “sigui eliminat” de la causa el contingut que no tingui cap mena de relació amb la investigació. A la vista del gruix d’informació que l’UCO va confiscar de l’escorcoll a la seu -correus electrònics, carpetes i arxius digitals- el PSOE avisa que no tenen res a veure ni tenen cap vinculació amb la causa. De fet, retreuen al jutge que els policies “no van fer cap discriminació en relació amb els continguts requisats respecte l’objecte de la causa”. Per això reclamen que tot aquest contingut els sigui retornat i no s’integri a la causa.
En aquest context, el PSOE aprofita en l’escrit per avisar que si s’utilitza a la causa tota aquesta informació “de forma acrítica i sense motivació material”, s'”estaria vulnerant el deure de confidencialitat i custòdia de dades”, provocant un “dany irreparable”. “No hi ha cap motiu en dret que justifiqui que persones alienes al procediment hagin de veure revelada la seva identitat o la seva activitat a favor del partit”, recorda.