Desde que estalló el caso y a medida que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha ido suministrando atestados al juez instructor del caso Leire, corre el rumor con más intensidad de una plausible imputación del PSOE. Precisamente, el último atestado «ampliatorio» entregado por los investigadores, intentaba aportar argumentos para convertir a la formación en la estructura que daba apoyo financiero, logístico e ideológico a la presunta trama para torpedear las causas judiciales y policiales que acosan al PSOE, gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno. Una posibilidad que el PSOE quiere detener.

Por eso, su reacción a los oficios del instituto armado, ha sido aportar documentación que los libre de sospechas como organización. Por ello, el martes de esta semana ha remitido un burofax al titular del Tribunal Central de Instrucción número 5, el magistrado Santiago Pedraz, que tutela la instrucción del caso, por el que comunicaba al abogado investigado en la trama, Jacobo Teijelo -letrado de Santos Cerdán- que las dos facturas de las que sospecha la Guardia Civil sobre la financiación de la trama, no las abonaría.

Según el burofax enviado apuntaba que se tomó la decisión de no pagarlas «por no constar en la organización ni la naturaleza, ni el contenido ni el beneficiario» de los servicios prestados. De hecho, en el escrito dirigido al juez con el que acompañan el burofax, remarcan que «en la absoluta colaboración con la investigación» ya se indicó a los agentes que intervinieron en el registro del 27 de mayo que las facturas no se habían pagado.

El burofax remitido al PSOE sobre las dos facturas de Teijelo/PSOE

Dos facturas de 26.500 euros cada una

En este sentido, cabe remarcar que la UCO señaló que Teijelo aportó el 28 de mayo, en respuesta al requerimiento de los agentes, dos facturas adicionales al PSOE de 26.500 euros cada una de las que los agentes subrayan que «no había constancia en la información aportada por el partido». «El concepto de las facturas apuntaría a la continuidad de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo; no obstante, estas facturas, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE», indican los agentes en su atestado. El burofax ha sido difundido por la misma secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró.

El burofax demostraría que estos dos pagos a Teijelo no constan en la Guardia Civil porque no constan en la contabilidad del partido porque nunca se realizaron dado que las facturas fueron «devueltas». «En el PSOE no hay caja B», sostiene la número tres de la formación. En esta línea, el documento, que tiene fecha de 17 de julio de 2025, indica que «al no constar los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos, no podemos atender el pago de estas facturas». Y añadía que «se debe entender resuelta cualquier relación de prestación de servicios» entre el partido y el abogado «por incompatibilidad sobrevenida» dado que es el abogado de Santos Cerdán, en tanto exsecretario de organización de la formación.

Las dos facturas de Teijelo al PSOE que la UCO sospechaba y que la formación asegura haber devuelto/QS

Esclarecer la documentación

Por otro lado, el PSOE ha registrado otro escrito con el que reclama que «se expurgue» y «sea eliminado» de la causa el contenido que no tenga relación alguna con la investigación. A la vista del volumen de información que la UCO confiscó del registro en la sede -correos electrónicos, carpetas y archivos digitales- el PSOE avisa que no tienen nada que ver ni tienen vinculación alguna con la causa. De hecho, recriminan al juez que los policías «no hicieron ninguna discriminación en relación con los contenidos requisados respecto al objeto de la causa». Por eso reclaman que todo este contenido les sea devuelto y no se integre en la causa.

En este contexto, el PSOE aprovecha en el escrito para avisar que si se utiliza en la causa toda esta información «de forma acrítica y sin motivación material», se «estaría vulnerando el deber de confidencialidad y custodia de datos», provocando un «daño irreparable». «No hay ningún motivo en derecho que justifique que personas ajenas al procedimiento deban ver revelada su identidad o su actividad a favor del partido», recuerda.