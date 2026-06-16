Sesión dura esta tarde en el Senado con la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Una comparecencia a raíz de la aparición de su nombre en la causa Leire, que investiga la presunta trama del PSOE para torpedear investigaciones judiciales y policiales contra la formación, el gobierno, Pedro Sánchez y su entorno. Según apuntan los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se habría reunido con Leire Díez con el trasfondo de la búsqueda de información contra los mandos y agentes de esta unidad.

En su comparecencia, la directora del instituto armado ha enfatizado que «nunca, nunca» ha interferido en ninguna investigación de la UCO, ni tampoco ha participado en ninguna trama para obstruir procesos judiciales. «No he interferido nunca en ninguna investigación, ni una sola vez, ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil», ha exclamado ante la Comisión de Interior del Senado. En este sentido, González ha insistido en que siempre ha mantenido «un respeto escrupuloso, total y absoluto por el trabajo y la profesionalidad» de las investigaciones judiciales y por la «independencia judicial necesaria». El PP y Vox han aprovechado para exigir su dimisión.

Mercedes González, en una imagen de archivo/GC

Reuniones, sí

En todo caso, González ya reconoció que había celebrado varias reuniones con Leire Díez, siguiendo la información de la UCO en los informes presentados al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que tutela la causa. Sin embargo, quiso dejar claro que «nunca» se reunió para conspirar o para participar en ninguna campaña de difamación «ni fue influida por la Sra. Díez ni por ninguna otra persona».

También ha añadido que nunca había tomado «ninguna medida destinada a ejercer presión» sobre los agentes. Un argumento para rebatir la idea de la UCO expresada en los atestados que se habían abierto varias investigaciones confidenciales sobre los agentes investigadores. Unas investigaciones internas que los agentes vincularon a la influencia de Leire Díez sobre el director general de la Guardia Civil. «Dedico cada día al frente de esta institución a fortalecer la Guardia Civil, continuando el enfoque establecido por mis predecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y siempre de acuerdo con la política fijada por el Ministerio del Interior y su ministro», ha asegurado.