Se lo ha pensado y, finalmente, el magistrado Santiago Pedraz, que tutela la instrucción del caso Leire, ha atendido las peticiones de la fiscalía anticorrupción y de las acusaciones populares que lidera el PP. Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas. Unas imputaciones que alimentan aún más la presunta trama del PSOE para torpedear investigaciones policiales y judiciales contra la formación socialista, el gobierno español, Pedro Sánchez y su entorno. Ambos han sido citados para el 16 de julio.

Pedraz citó ayer al número dos de la Fiscalía General del Estado, Diego Villanfante. En cambio, el juez instructor ha rechazado imputar al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. De hecho, la fiscalía anticorrupción no solicitó su imputación pero sí lo hicieron las acusaciones populares. Todo esto después de que Mercedes González admitiera dos encuentros con Leire Díez, pero enfatizó que nunca se había implicado o metido en ninguna de las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Las acusaciones populares reclamaban la imputación porque consideraban como «acreditada», a partir de los atestados de la UCO, a partir de las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que la relación entre González y Leire Díez. De hecho, los investigadores afirman que «ha existido una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó después de la toma de posesión como directora general, con dos reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea».

Parte de la providencia de Pedraz, con la que cita como investigada a la directora de la Guardia Civil/QS

Más diligencias

Por otro lado, Pedraz acepta la práctica de otras diligencias solicitadas por el ministerio público como requerir al PSOE que identifique a la persona que firmó el contrato de asesoramiento jurídico con el abogado Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdan, entre octubre de 2024 y junio de 2025. El periodo en el cual Teijelo se presentaba como abogado de la formación socialista.