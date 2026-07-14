Poco a poco, pero sin pausa, se va ampliando la lista de investigados en el caso Leire, sobre la presunta trama del PSOE para torpedear casos judiciales e investigaciones policiales contra la formación, la Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno político y familiar. Ahora ha sido el turno de la figura que gestiona el PSOE, la gerente del partido Ana Maria Fuente Pacheco. El titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que tutela la instrucción, Santiago Pedraz, ha dictado una provisión con la que cita a Fuente para el 9 de septiembre.

Una imputación que llega una semana después de la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por su implicación en la hipotética trama. La misma diligencia también sirve al magistrado para imputar y citar a Ismael Oliver. Todos tuvieron contacto directo o celebraron reuniones con Leire Diez, clave del caso.

Oliver es el segundo abogado procesado en el caso. El primero ha sido Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, y que despertó la causa a raíz de una reunión celebrada con uno de los implicados del caso Hidrocarburos. Teijelo también se reunió con representantes de la fiscalía general del Estado, que el juez Pedraz ya ha citado para testificar después de confirmar la agenda de las llamadas. La convocatoria de la gerencia del PSOE debe servir al juez para valorar la implicación del aparato del partido en la presunta trama socialista.

Una imagen de la sede en Madrid de la Audiencia Nacional/Quico Sallés

Más pruebas solicitadas

El juez también aprovecha para pedir al fiscal anticorrupción que informe sobre diversas diligencias judiciales de investigación solicitadas por varios imputados. De esta manera, el juez ya apunta que la investigación proseguirá a partir de septiembre dejando margen a la Unidad Central Operativa (UCO) para completar varios atestados e informes sobre los datos y aparatos confiscados en varios registros ordenados el pasado mes de mayo.