Un altre responsable polític de la Guàrdia Civil ha estat imputat en el cas Leire, és a dir, la investigació sobre la presumpta trama del PSOE per torpedinar investigacions sobre el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn. El titular del Tribunal Central d’Instrucció de l’Audiència Nacional número cinc, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a investigat el pròxim 10 de setembre l’exdirector de la Guàrdia Civil Leonardo Marcos. El passat 17 de juliol va declarar també com a imputada Mercedes González, actual directora de l’institut armat.
En una providència a la qual ha tingut accés El Món, el magistrat ordena aquesta diligència a petició de l’acusació popular unificada, que dirigeix el PP. Una petició que es justifica perquè l’excap de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), entre els anys 2023 i 2025, Rafael Yuste, va assegurar davant d’agents de la unitat que havia rebut pressions per part de Marcos i del director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, per tal que es posés de “perfil” en la investigació que aleshores es portava a terme contra el germà de Pedro Sánchez, David, per un cas pel qual ja ha estat condemnat.
Un fiscal, testimoni
Pedraz també ha citat a declarar com a testimoni, per al mateix dia, el fiscal en cap de Badajoz, José Luis Tejuca. En la mateixa resolució, l’instructor acorda lliurar ofici a la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia Provincial de Badajoz perquè remetin al jutjat diversa documentació relacionada amb l’expedient relatiu a la denúncia presentada contra Leire Díaz. Tot plegat del que es deriva de la investigació sobre David Sánchez. D’aquesta manera el jutge continua tutelant la investigació amb la pràctica de diligències fins i tot, demanades fins i tot, per les acusacions populars.