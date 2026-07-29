Otro responsable político de la Guardia Civil ha sido imputado en el caso Leire, es decir, la investigación sobre la presunta trama del PSOE para torpedear investigaciones sobre el PSOE, Pedro Sánchez y su entorno. El titular del Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número cinco, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como investigado el próximo 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos. El pasado 17 de julio también declaró como imputada Mercedes González, actual directora del instituto armado.

En una providencia a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado ordena esta diligencia a petición de la acusación popular unificada, que dirige el PP. Una petición que se justifica porque el excabeza de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), entre los años 2023 y 2025, Rafael Yuste, aseguró ante agentes de la unidad que había recibido presiones por parte de Marcos y del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, para que se pusiera de «perfil» en la investigación que entonces se llevaba a cabo contra el hermano de Pedro Sánchez, David, por un caso por el cual ya ha sido condenado.

El juez Santiago Pedraz entra a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid/EP

Un fiscal, testigo

Pedraz también ha citado a declarar como testigo, para el mismo día, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca. En la misma resolución, el instructor acuerda enviar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan al juzgado diversa documentación relacionada con el expediente relativo a la denuncia presentada contra Leire Díaz. Todo ello derivado de la investigación sobre David Sánchez. De esta manera el juez continúa tutelando la investigación con la práctica de diligencias incluso, pedidas incluso, por las acusaciones populares.