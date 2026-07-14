A poc a poc, però sense pausa, es va ampliant la llista d’investigat en el cas Leire, sobre la presumpta trama del PSOE per torpedinar casos judicial i investigacions policials contra la formació, la Moncloa, Pedro Sánchez i el seu entorn polític i familiar. Ara ha estat el torn de la figura que gestiona el PSOE, la gerent del partit Ana Maria Fuente Pacheco. El titular del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, que tutela la instrucció, Santiago Pedraz, ha dictat una provisió amb què cita Fuente per al 9 de setembre.
Una imputació que arriba una setmana després de la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per la seva implicació en la hipotètica trama. La mateixa diligència també serveix al magistrat per imputar i citar Ismael Oliver. Tots van tenir contacte directe o van celebrar reunions amb Leire Diez, clau de volta del cas.
Oliver és el segon advocat processat en el cas. El primer ha estat Jacobo Teijelo, advocat de Santos Cerdán, i que va despertar la causa arran d’una reunió celebrada amb un dels implicats del cas Hidrocarburs. Teijelo també es va reunir amb representants de la fiscalia general de l’Estat, que el jutge Pedraz ja ha citat per testificar després de confirmar l’agenda de les trucades. La convocatòria de la gerència del PSOE ha de servir al jutge per valorar la implicació de l’aparell del partit en la presumpta trama socialista.
Més proves demanades
El jutge també aprofita per demanar al fiscal anticorrupció que informi sobre diverses diligències judicial d’investigació demanades per diversos imputats. D’aquesta manera, el jutge ja apunta que la investigació prosseguirà a partir de setembre deixant marge a la Unitat Central Operativa (UCO) per enllestir diversos atestats i informes sobre les dades i aparells confiscats en diversos escorcolls ordenats el passat mes de maig.