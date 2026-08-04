Luna, la neta més gran de Joan Manuel Serrat, ha estat mare de bessons i això l’ha convertit en besavi per primera vegada. L’icònic cantautor, retirat dels escenaris des del 2022, se centra ara en una faceta familiar ben maca que ha omplert d’alegria amb l’arribada de les petites. Molt gelosos de la seva intimitat, l’actriu i el futbolista Daniel Ceballos no han publicat fotos de la careta de les nenes i, de fet, ni tan sols han dit públicament com les han anomenat. Sí que estan compartint imatges del seu dia a dia, que s’ha vist totalment revolucionat amb l’arribada de les nenes.
Els fans aplaudeixen sempre que obren una petita finestra a la seva vida familiar, el que ara han fet amb fotos dels seus looks, dels passejos que fan pel parc o dels peuets i manetes tan adorables. Era el passat 23 de juliol quan donaven la benvinguda a dues bessones a les qui adoren: “L’amor que imaginàvem va quedar-se curt“, van dir en aquella ocasió. Ara, Luna Serrat se sincera sobre com estan sent aquestes primeres setmanes com a mare. El que diu ho compartiran moltes de les mares que la segueixin, sobretot aquelles primerenques com ella: “Els dies més macos i esgotadors de la meva vida, estan sent dies de moltes emocions“.
Si un bebè de pocs dies dona molta feina, tenir-ne dos alhora deu ser encara més intens. I ella que està donant lactància materna, doncs encara amb més motiu. Ha generat molta tendresa veure-la preguntar a altres mares de bessons com s’ho fan per intentar evitar que coincideixin l’hora de menjar de les dues, per exemple. Està emocionada, en ple postpart, sobretot ara que s’adona que és cert allò que et diuen que el temps passa molt ràpidament quan neix el teu fill: “Vivim en un núvol des de fa diversos dies, mentre intentem guardar a la memòria cada segon. Les nostres bebès van néixer diminutes, però creixen a una velocitat que fa que no vulgui ni tan sols pestanyejar per no perdre’m ni un únic instant“.
El missatge més tendre de Luna Serrat després del naixement de les filles
Luna Serrat ha volgut aprofitar per donar les gràcies a tot l’equip de l’hospital madrileny on ha donat a llum, ja que diu que les han cuidat “amb molta estima” des del primer dia d’embaràs fins al naixement de les peites: “Gràcies a tot l’equip i, en especial, a la meva doctora per la seva infinita paciència, per cada abraçada quan la por podia amb nosaltres i per l’amor amb el que ens ha acompanyat en aquest camí tan dur com preciós. Quina sort haver-nos creuat amb tu, sempre formaràs part de la nostra història”. En aquesta aventura, tenen l’ajuda de les àvies que estan molt implicades: “Gràcies a la meva mare i a la meva sogra per cuidar de nosaltres quatre quan estàvem esgotats, per viure cada pas amb la mateixa il·lusió que nosaltres i per estimar tant a aquestes dues petitones“.
I, en aquest post tan emotiu, també ha volgut dedicar unes paraules molt maques a la seva parella: “I, sobretot, gràcies al papa dels meus pollitos. Per haver estat el meu refugi quan jo defallia, per sostenir-me quan sentia que ja no podia més, per eixugar-me les llàgrimes sense fer preguntes i per recordar-me, una vegada i una altra, que tot acabaria sortint bé”. I afegeix: “Veure’t convertir-te en el pare de les nostres nenes és, sens dubte, una de les coses més boniques que he viscut. Elles no podrien haver tingut un pare millor, i jo no hauria pogut escollir un company millor per començar aquesta nova vida de quatre“.
Uns dies de molta felicitat i emocions que han volgut compartir amb els seus seguidors.