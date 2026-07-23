Joan Manuel Serrat s’acaba de convertir en besavi, una bona notícia que ha omplert tota la família de felicitat. Luna, la seva neta més gran, acaba de donar la benvinguda a dues bessones molt desitjades. La influencer, que surt amb el futbolista del Reial Madrid Dani Ceballos, ha compartit un parell de fotografies precioses des de l’hospital per anunciar el naixement de les petites. “L’amor que imaginàvem es queda curt“, han escrit en un post conjunt que ràpidament s’ha omplert de missatges de felicitacions.
L’artista català ja pot dir, ben orgullós, que haurà conegut les besnetes quan això cada vegada és menys habitual. I, en el seu cas, pot presumir d’haver estat besavi per partida doble als 82 anys. Luna i Dani Ceballos sempre han estat relativament gelosos de la seva intimitat i, de fet, ni tan sols han dit públicament com s’anomenen les nenes. Sí que publiquen un munt de fotos junts, però parlar amb la premsa rosa… poquet.
La família Serrat suma una nova generació gràcies al part de Luna, la filla del primogènit del cantant. Queco i Malena també estan d’enhorabona, ara que s’estrenen en això de ser avis.
Luna Serrat, que va estudiar Periodisme, va debutar a la ràdio com a locutora d’Europa FM. Poc després, però, va decidir deixar-ho per donar una oportunitat a la seva passió per l’actuació i, actualment, està començant a treballar com a actriu després dels estudis que va fer d’interpretació. Per exemple, l’hem pogut veure a obres de teatre i en un petit paper a la sèrie Convecinos de Movistar+.
Als seus 29 anys, Luna ha donat la benvinguda a dues princeses que capgiraran tot el seu univers. L’hem vist patir molt durant l’embaràs, el que se li ha fet molt llarg perquè va haver d’estar un mes sencer al llit per molèsties del primer trimestre i gairebé no ha pogut moure’s o fer exercici la resta de mesos. Ara, però, tot això queda enrere gràcies a l’arribada al món de les dues personetes més importants de la seva vida.
Els fans de Luna Serrat estan desitjant poder saber com ha anat el part, com es troba i què tal han anat aquestes primeres hores amb elles. De moment, les fotografies que ha compartit són ben maques i tots li desitgen que s’adaptin bé a aquesta nova i preciosa vida de pares.