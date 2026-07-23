Joan Manuel Serrat se acaba de convertir en bisabuelo, una buena noticia que ha llenado de felicidad a toda la familia. Luna, su nieta mayor, acaba de dar la bienvenida a dos gemelas muy deseadas. La influencer, que sale con el futbolista del Real Madrid Dani Ceballos, ha compartido un par de preciosas fotografías desde el hospital para anunciar el nacimiento de las pequeñas. «El amor que imaginábamos se queda corto«, han escrito en un post conjunto que rápidamente se ha llenado de mensajes de felicitación.

El artista catalán ya puede decir, muy orgulloso, que habrá conocido a las bisnietas cuando esto cada vez es menos habitual. Y, en su caso, puede presumir de haber sido bisabuelo por partida doble a los 82 años. Luna y Dani Ceballos siempre han sido relativamente celosos de su intimidad y, de hecho, ni siquiera han dicho públicamente cómo se llaman las niñas. Sí publican un montón de fotos juntos, pero hablar con la prensa rosa… poquito.

La familia Serrat suma una nueva generación gracias al parto de Luna, la hija del primogénito del cantante. Queco y Malena también están de enhorabuena, ahora que se estrenan en esto de ser abuelos.

Los padres han compartido una foto agarrando las manos de las pequeñas | Instagram

Joan Manuel Serrat se convierte en bisabuelo | Instagram

Luna Serrat, que estudió Periodismo, debutó en la radio como locutora de Europa FM. Poco después, sin embargo, decidió dejarlo para dar una oportunidad a su pasión por la actuación y, actualmente, está comenzando a trabajar como actriz después de los estudios que realizó de interpretación. Por ejemplo, la hemos podido ver en obras de teatro y en un pequeño papel en la serie Convecinos de Movistar+.

A sus 29 años, Luna ha dado la bienvenida a dos princesas que cambiarán todo su universo. La hemos visto sufrir mucho durante el embarazo, el cual se le ha hecho muy largo porque tuvo que estar un mes entero en cama por molestias del primer trimestre y casi no ha podido moverse o hacer ejercicio el resto de meses. Ahora, sin embargo, todo eso queda atrás gracias a la llegada al mundo de las dos personitas más importantes de su vida.

Los fans de Luna Serrat están deseando saber cómo ha ido el parto, cómo se encuentra y qué tal han sido estas primeras horas con ellas. De momento, las fotos que ha compartido son muy bonitas y todos le desean que se adapten bien a esta nueva y preciosa vida de padres.