Lydia Bosch ha tornat a preocupar els seus seguidors amb un vídeo en què se la veu en cadira de rodes. L’actriu d’El Prat de Llobregat mai no ha ocultat els problemes de salut que ha anat encadenant al llarg dels anys, una transparència que ara ha tornat a demostrar en el vídeo que ha compartit al seu perfil d’Instagram. En aquesta ocasió, ha hagut d’acudir a l’hospital després d’un ensurt que gairebé l’obliga a agafar la baixa mèdica.
Què li ha passat? Ella mateixa ho ha explicat amb molt sentit de l’humor, quan ha tret a la llum que ha tingut una tendinitis rotuliana que li ha omplert la cama de blaus molt grans. De fet, té un hematoma tan gran que li ocupa pràcticament tota la cama dreta. La imatge és impactant i ha deixat els fans amb la boca oberta.
Sembla que ni tan sols aquest problema de salut li pren el somriure, ara que està a punt d’estrenar una obra de teatre i també de convertir-se en àvia per primera vegada. Bones notícies en la seva vida professional i personal, que no vol que quedin esquitxades per aquest episodi que la forçarà a anar en cadira de rodes uns dies. No ha explicat com s’ho fa, encara que aquesta lesió acostuma a produir-se per una sobrecàrrega en el tendó que uneix la ròtula amb la tíbia en córrer o saltar.
Serà el pròxim 12 d’agost quan estrenin Fedra, en los infiernos al Teatre Romà de Mèrida. Ella hi serà, sigui com sigui, tal com ha assegurat: “Estic així, ara mateix, en cadira de rodes com la Clarita de Heidi. Estic esperant perquè em facin una radiografia… El vídeo és de la matinada després d’un dels assajos. Des de l’hospital he volgut enviar missatges als meus companys, que ja s’han convertit en la família, per explicar-los com estava”.
Lydia Bosch explica com es troba després de l’ensurt
I, amb sentit de l’humor, Lydia Bosch ha continuat traient ferro a l’ensurt: “No tinc molt clar si estem assajant Fedra o Gladiator… El que sí que tinc clar és que el sentit de l’humor és el millor camí per suportar qualsevol situació. En tot cas, cap tendinitis rotuliana podrà aombrar l’estrena que el 12 d’agost tindrem el privilegi de viure en el màgic, mil·lenari i espectacular Teatre Romà de Mèrida. Quines ganes que el gaudiu tant com nosaltres”.
“Com podeu veure, el sentit de l’humor del que us parlava ens va fer les mil hores d’espera que vam estar allà molt més suportable. Aquells riures van ser la millor medicina”, ha prosseguit en una publicació que ràpidament s’ha omplert de missatges macos i desitjos d’una recuperació bona i ràpida.