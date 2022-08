Lydia Bosch, amb la cara plena de ferides per un accident amb un patinet

Lydia Bosch travessa una època complicada. L’actriu del Prat de Llobregat ha patit un fort ensurt en un accident que li ha causat unes ferides molt lletges a la cara. Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha compartit la fotografia que ho demostra, una instantània en què se li veuen dues ferides grans en el front i una altra a sota de l’ull esquerre.

Però què li ha passat? Sembla que el culpable hauria estat un skate, el que hauria sortit disparat a la persona que el duia: “Senyals que apareixen per un cop fort d’un skate volador amb caiguda lliure”, ha escrit en un text que acaba amb un irònic “quina sort que tinc”. La fotografia parla per si sola, tenint en compte que ella no ha donat més detalls sobre l’incident. Sembla que a algú se li hauria escapat el patinet i hauria impactat contra la cara de l’actriu, el que podria haver estat encara més greu.

Com és habitual en aquests casos, la publicació s’ha omplert de missatges d’amics i altres famosos que es mostren impactats alhora que li desitgen que es recuperin aviat.

Lydia Bosch pateix un accident | Instagram

Lydia Bosch, d’un problema de salut en un altre

Cal recordar que Lydia Bosch va aparèixer fa un parell de mesos amb un canvi de look radical, amb els cabells molt més curts. En ser preguntada sobre el motiu, no va dubtar en reconèixer que tenia a veure amb un problema de salut: l’alopècia. Com a conseqüència de l’estrès de la feina, va notar que una important caiguda dels seus cabells: “Després d’un període amb molta feina i uns mesos posteriors d’alt nivell d’estrès els cabells van començar a caure de manera molt preocupant, tot estant molt dèbil i molt pobre. He decidit tallar radicalment per sanejar-lo”. Va dir que a poc a poc se’l tornaria a intentar deixar més llarg, un procés en el que encara es troba immersa.