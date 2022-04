El canvi de ‘look’ radical de Lydia Bosch, per culpa d’una malaltia

Lydia Bosch ha estat una de les catalanes amb més presència a televisió durant molts anys. La del Prat de Llobregat va començar a la petita pantalla quan era molt jove gràcies a l’icònic programa Un, dos, tres… responda otra vez. A Médico de familia va mostrar la seva millor vena interpretativa, la que ha tornat a explotar com a concursant de l’edició actual de Tu cara me suena. Avui és notícia per una notícia que res no té a veure amb la seva professió, sinó per un tema personal.

L’actriu fa servir el seu perfil d’Instagram com una finestra oberta amb els seguidors, davant dels que intenta mostrar-se transparent. Així ho ha fet aquest dijous, quan ha compartit una fotografia que mostra el canvi de look radical que ha experimentat. Estàvem acostumats a veure-la amb una cabellera llarga i maca, la que ha abandonat en tallar-se molt els cabells. El que més ha sorprès ha estat el motiu d’aquest canvi de pentinat, el que té a veure amb una malaltia.

“Tallar en sec, el procediment més ràpid i sense miraments que fas servir per solucionar un problema. Això és el que m’ha fet el meu estimat Javier Reyes per sanejar els meus cabells i tornar a donar-li vida després d’un període en el que, a conseqüència d’uns mesos de molt d’estrès, el pèl em queia de manera molt preocupant. Estava molt dèbil i molt pobre, d’aquí que últimament sempre aparegués amb els cabells recollits. Gràcies Javi, una vegada més, per donar vida als meus cabells amb el tall”.

Lydia Bosch es talla els cabells i explica per què | Instagram

A més a més, ha volgut afegir una recomanació dirigida a aquelles seguidores que es trobin en la mateixa situació que ella: “Aprofito per recomanar-vos les càpsules que m’estic prenent, les que han ajudat a què la caiguda s’aturés i les que han fet que comencés a créixer el pèl una altra vegada”. Una problemàtica a la que ha sabut donar-li la volta i afrontar-la amb optimisme.