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Ester Expósito i Mbappé, de cita romàntica a la Sagrada Família
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
04/08/2026 12:21

Ester Expósito i Kylian Mbappé van decidir deixar d’amagar-se quan van adonar-se que, fessin el que fessin, no podrien defugir la premsa rosa massa més temps. Els paparazzi els han convertit en un dels seus principals objectius i, de fet, sembla estrany que passi una setmana sense que es publiqui alguna foto de la parella. Les últimes instantànies que s’ha captat d’ells els situen, curiosament, a Barcelona. Una guia turística que treballa a la capital catalana no ho ha dubtat i els ha mostrat a la Sagrada Família, on precisament havien contractat un tour VIP per a famosos aquesta setmana.

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El Mundial va impedir que passessin temps junts i ara volen compensar aquella distància amb un viatge rere un altre. I és que, en els últims 15 dies, ja els havíem vist a París i en un iot per Sardenya. Ara que han trepitjat terra català, han aprofitat per visitar un dels monuments més espectaculars. I els ha agradat molt, si ens fixem en les cares de sorpresa i admiració que anaven fent mentre observaven alguns dels detalls de la façana exterior.

Totes les fotos de la cita d’Ester Expósito i Kylian Mbappé a Barcelona

Sorprèn bastant que la guia hagi publicat aquestes fotos, segurament per apuntar-se el tanto d’haver tingut una parella de famosos tan summament famosos en el seu grup: “Un dia normal de feina… fins que Mbappé i Ester han aparegut per a un tour VIP de la Sagrada Família“, ha escrit ella mateixa abans de deixar anar un reportatge digne de paparazzi.

Molt ben vestits, potser massa elegants per a l’ocasió i tot, la parelleta ha visitat les diferents parts del temple entre riures i carícies que no han passat desapercebudes. Fa només uns dies, de fet, l’actriu que va fer-se famosa a Élite escrivia un comunicat en el que demanava que es deixés d’especular sobre la seva vida privada. Cap mena de rumor de crisi amb el futbolista del Reial Madrid, això queda clar, ja que les imatges romàntiques que estan regalant a la premsa durant aquest estiu així ho demostren.

L'actriu i el futbolista han estat de cita a la Sagrada Família - Instagram
L’actriu i el futbolista han estat de cita a la Sagrada Família | Instagram
La parella, caçada faci el que faci - Instagram
La parella, caçada faci el que faci | Instagram
L'actriu i el futbolista han admirat la Sagrada Família - Instagram
Se’ls ha vist mentre admiraven la Sagrada Família | Instagram
La guia turística els ha fotografiat des de tots els angles - Instagram
La guia turística els ha fotografiat des de tots els angles | Instagram

Cap dels dos no ha publicat fotos de la Sagrada Família ni de cap altre pla que estiguin fent durant aquestes vacances a Barcelona. Segurament, un silenci informatiu amb què pretenien passar desapercebuts… però que, una altra vegada, ha estat un autèntic fail.

Ester Expósito

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