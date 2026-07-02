S’ho ha pensat i, finalment, i el magistrat Santiago Pedraz, que tutela la instrucció del cas Leire, ha fet cas de les peticions de la fiscalia anticorrupció i de les acusacions populars que lidera el PP. Així, el titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional ha acordat citar com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el director adjunt operatiu (DAO) de l’institut armat, Manuel Llamas. Unes imputacions que alimenten més encara la presumpta trama del PSOE per torpedinar investigacions policials i judicials contra la formació socialista, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn. Tots dos han estat citats pel 16 de juliol.
Pedraz va citar ahir el número dos de la Fiscalia General de l’Estat, Diego Villanfante. En canvi, el jutge instructor ha rebutjar imputar l’anterior director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. De fet, la fiscalia anticorrupció nova demanar la seva imputació però sí que ho van sol·licitar les acusacions populars. Tot plegat després que Mercedes González va admetre dues trobades amb Leire Díez, però va emfatitzar que mai s’havia implicat o ficat el nas en cap de les investigacions de a Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO).
Les acusacions populars reclamava la imputació perquè considerava com “acreditat”, a partir dels atestats de l’UCO, a partir de les indagacions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que la relació entre González i Leire Díez. De fet, els investigadors afirmen que “ha existit una relació personal i reiterada, prèvia al nomenament de la primera, que va continuar després de la presa de possessió com a directora general, amb dues reunions presencials i múltiples contactes per missatgeria instantània”.
Més diligències
Per altra banda, Pedraz accepta la pràctica d’altres diligències sol·licitades pel ministeri públic com ara requerir el PSOE perquè identifiqui la persona que va signar el contracte d’assessorament jurídic amb l’advocat Jacobo Teijelo, lletrat de Santos Cerdan, entre l’octubre de 2024 a juny de 2025. El període del qual Teijelo es presentava com advocat de la formació socialista.